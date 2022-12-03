Австрія зробить внесок у розмірі €20 мільйонів в траст-фонд Світового банку для України

Австрія передає внесок у розмірі 20 млн євро до нового фонду допомоги Україні від Світового банку.

Як повідомляє APA, про це заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер у суботу після зустрічі з віцепрезидентом Світового банку Анною Б'єрде.

"Таким чином ми демонструємо нашу солідарність з населенням і робимо стійкий внесок у стабільність в Європі", – сказав Бруннер.

Австрійський внесок стосується новоствореного цільового фонду Світового банку з надання допомоги, відновлення та реконструкції України Ukraine Recovery Trust Fund (URTF). Траст-фонд спрямований на підтримку України у плануванні та впровадженні заходів з відбудови, а також у підтримці державних послуг, у т.ч. в енергетичному секторі.

Глава Міністерства фінансів Австрії підкреслив, що відбудова "не може чекати до закінчення війни", і підтримка заходів у цьому напрямку є важливим завданням для Австрії.