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CУСПІЛЬСТВО

Австрія зробить внесок у розмірі €20 мільйонів в траст-фонд Світового банку для України

03 грудня 2022, 15:33
Австрія зробить внесок у розмірі €20 мільйонів в траст-фонд Світового банку для України
Фото: yugopolis.ru
Австрія передає внесок у розмірі 20 млн євро до нового фонду допомоги Україні від Світового банку.
Як повідомляє APA, про це заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер у суботу після зустрічі з віцепрезидентом Світового банку Анною Б'єрде.
 
"Таким чином ми демонструємо нашу солідарність з населенням і робимо стійкий внесок у стабільність в Європі", – сказав Бруннер.
 
Австрійський внесок стосується новоствореного цільового фонду Світового банку з надання допомоги, відновлення та реконструкції України Ukraine Recovery Trust Fund (URTF). Траст-фонд спрямований на підтримку України у плануванні та впровадженні заходів з відбудови, а також у підтримці державних послуг, у т.ч. в енергетичному секторі.
 
Глава Міністерства фінансів Австрії підкреслив, що відбудова "не може чекати до закінчення війни", і підтримка заходів у цьому напрямку є важливим завданням для Австрії.
 
 
Австріядопомога Україні

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