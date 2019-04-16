Австрійський журналіст Вершютц прибув в Україну після скасування заборони в'їзду

Вершютцопублікував фото під час інтерв’ю з політтехнологом Зеленського Дмитром Разумковим

Шеф українського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіан Вершютц, якому був заборонений в’їзд в Україну, прибув до Києва.

Зокрема, на своїй сторінці у Facebook він розмістив декілька фотографій, в тому числі зробленої під час інтерв’ю з головним політтехнологом кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитром Разумковим.

"Ми також хотіли зробити інтерв'ю зі спікером команди Порошенка, але поки що не отримали відповіді" , - повідомив сам Вершютц, інформує "Європейська правда". Як повідомив один з авторів "Європейської правди", Крістіан Вершютц проходив контроль по дипломатичній лінії.

Нагадаємо, СБУ скасувала заборону на в’їзд в Україну шефу українського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіану Вершютцу "у зв’язку з надходженням інформації про припинення існування обставин, на підставі яких особі було заборонено в’їзд".

Крістіан Вершютц звернувся до суду з позовом визнати рішення СБУ про заборону в’їзду незаконним, його інтереси захищала команда екс-заступника глави адміністрації президента України часів Януковича Андрія Портнова.

Перед цим СБУ заборонила Вершютцу в’їзд в Україну на один рік. В службі заявили, що підставою для такого рішення стала необхідність забезпечення безпеки журналіста та уникнення можливих провокацій - Вершютц раніше заявляв про загрози його життю в Україні.

Раніше голова Австрійського союзу журналістів (ÖJC) заявив, що забороною на в’їзд для кореспондента телеканалу ORF Крістіана Вершютца Україна демонструє неготовність до членства у ЄС.