Автомобіль у Мюнхені збив групу людей біля залізничного вокзалу, відомо про 20 постраждалих
13 лютого 2025, 15:53
Фото: Укрінформ
Це сталося за 1,5 кілометра від місця проведення Мюнхенської конференції з безпеки.
У німецькому місті Мюнхен, де завтра стартує міжнародна конференція з безпеки, автомобіль збив групу людей біля головного залізничного вокзалу. Попередньо постраждало 20 осіб.
Про це повідомляють Euronews.
На місці події перебуває багато правоохоронців. За інформацією локальних ЗМІ, легковик збив людей, які зібралися на акцію протесту. У екстрених службах підтвердили, що є численні травми.
Reuters з посиланням на Bild пише про 15 поранених. У поліції повідомили, що їм вдалося затримати водія, поліцейські не вважають, що він становить будь-яку загрозу.
Місцевий мовник BR інформує, що внаслідок інциденту постраждали люди, які брали участь у демонстрації, пов’язаній із страйком, організованим профспілкою Verdi.
Пізніше DW поінформувало, що постраждало щонайменше 20 людей. Речник поліції заявив, що невідомо наразі, чибула аварія нещасним випадком чи навмисним актом.