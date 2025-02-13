Автомобіль у Мюнхені збив групу людей біля залізничного вокзалу, відомо про 20 постраждалих

Це сталося за 1,5 кілометра від місця проведення Мюнхенської конференції з безпеки.

У німецькому місті Мюнхен, де завтра стартує міжнародна конференція з безпеки, автомобіль збив групу людей біля головного залізничного вокзалу. Попередньо постраждало 20 осіб.

На місці події перебуває багато правоохоронців. За інформацією локальних ЗМІ, легковик збив людей, які зібралися на акцію протесту. У екстрених службах підтвердили, що є численні травми.