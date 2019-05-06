Автор відео про захоплення Буковини Румунією звернувся до румунської влади через погрози

"Я відправив звернення до румунської влади. Маю сказати, що ситуація, ймовірно, погіршиться, якщо ця непрофесійна поведінка триватиме"

Засновник Youtube-каналу 30192, на якому з’явилось скандальне відео з начебто захопленням Румунією території Буковини та частини Одещини, звернувся до румунської влади через погрози.

Це сталося після скликання військовим прокурором України Анатолієм Матіосом наради керівників Міністерства закордонних справ, Генерального штабу Збройних сил, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служби безпеки й Служби зовнішньої розвідки, повідомляє "Громадське".

"Я відправив звернення до румунської влади. Маю сказати, що ситуація, ймовірно, погіршиться, якщо ця непрофесійна поведінка триватиме. Минулої ночі людина, яка говорить українською, зв’язалася зі мною, погрожуючи отруїти мене для відео. Якщо офіційні особи не вирішать це питання у вашій країні (Україні – ред.), мені доведеться звернутися до мого уряду за захистом і вимагати компенсації від пана Матіоса, який поставив мене у центр уваги без вагомої причини", - розповів автор.

Скандальне відео, у якому Румунія начебто захоплює території Буковини та частини Одещини після початку широкомасштабної війни Росії проти України, з’явилося на Youtube-каналі "30192" 26 травня 2019 року. Ролик супроводжується дописом, що це є "альтернативною історією війни ... Це відео Прологу для майбутньої електронної книги, яку я пишу".

"Мені подобається створювати контент "альтернативної історії" для Youtube. Є багато інших відео на Youtube про Україну, навіть про україно-румунську війну. При цьому вони навіть не мають опису, як у мене. Але я не міг подумати, що якийсь чиновник в Україні сприйме це так серйозно. І не прочитає хоча б опис відео", - заявив автор "Громадському".

Водночас, він розповів, що написав Матіосу щодо цієї ситуації, але прокурор "не прочитав повідомлення і не відповів".

"Стаття 10 Європейської конвенції про права людини (Свобода вираження поглядів – ред.) дає мені право публікувати цей матеріал без будь-якого втручання з боку органів державної влади і незалежно від кордонів! І ми зробимо це більш масштабним публічним видовищем, ніж воно є зараз!", - зазначив автор.

Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що скличе нараду керівників МЗС, Генштабу, ГУР МОУ, СБУ і Служби зовнішньої розвідки через появу провокаційного відео захоплення Румунією території Буковини після початку широкомасштабної війни Росії проти України.