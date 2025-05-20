Axios: Трамп проти санкцій і участі США в перемовинах, попри заяву про готовність путіна до діалогу

Під час розмови Трамп повідомив, що путін погодився негайно розпочати прямі переговори про припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп під час розмови з президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами 19 травня повідомив, що Путін погодився на переговори, однак США не братимуть у них участі. Також він виступив проти запровадження санкцій проти рф.

Про це пише Axios з посиланням на джерела.

Під час розмови Трамп повідомив, що путін погодився негайно розпочати прямі переговори про припинення вогню. За словами одного з учасників дзвінка, після цих слів на кілька секунд запанувала мовчанка.

Зеленський зазначив, що путін уже раніше погоджувався на переговори, і перший раунд перемовин щодо припинення вогню відбувся у п’ятницю в Стамбулі. Трамп на це прямо не відповів.

Джерела кажуть, що Зеленський і ще кілька лідерів нагадали Трампу, що саме він запропонував розпочати мирні перемовини з негайним 30-денним припиненням вогню.

Інші європейські лідери запитували про можливість санкцій з боку США, але Трамп сказав, що не вважає це гарною ідеєю, і наголосив, що, на його думку, путін хоче досягти домовленості.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні запитала, чому не можна хоча б на два тижні запровадити перемир’я напередодні переговорів, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поцікавився, на які поступки готова піти росія.

Трамп відповів, що путін надасть "меморандум миру" з умовами припинення вогню і завершення війни. За словами джерела, Трамп сказав Зеленському та європейським лідерам, що попросив путіна представити «щось, з чим можна погодитися», а не пропозицію, яку одразу відкинуть.

Зеленський наголосив, що попередні раунди переговорів із путіним, зокрема минулого тижня, не дали жодного результату і що без тиску з боку Трампа путін не зрушить з місця.

Як кажуть джерела, лідери, які були на дзвінку, виглядали здивованими тим, що Трамп залишився відносно задоволеним відповіддю путіна та подавав її як новий розвиток подій, хоча позиція російського лідера зовсім не змінилася.

Також під час розмови Трамп сказав, що росія й Україна повинні вести двосторонні прямі переговори без участі третіх сторін, оскільки саме вони найкраще розуміють усі деталі конфлікту. У відповідь на це Мелоні й Мерц заявили, що США та європейські країни мають бути залучені до переговорів.

"Хтось має бути арбітром", — сказала Мелоні. Мерц запропонував провести зустріч за участі всіх сторін.

Пізніше Трамп запропонував Ватикан як можливе місце для проведення перемовин.

Президент Фінляндії Александер Стубб запитав Трампа про наступні кроки. "Я не знаю. Хтось має вийти і сказати, чи йдуть переговори добре чи погано — і тоді ми вирішимо, що робити", — відповів Трамп.

Після телефонної розмови, яка тривала близько двох годин, президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, очільник кремля владімір путін хоче миру в Україні.