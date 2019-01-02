97-річна американка підписала перший модельний контракт
Айріс стала колегою Белли Хадід, Жизель Бюндхен, Барбари Барбара Палвін, Кайі Гербер, Алессандри Амброзіо та інших супермоделей, яких представляє це агентство.
Фото: Courtesy of James Mollison
Апфель не буде змагатися з моделями на подіумі, а зосередиться на роботі з глянцевими і діджитал-виданнями, а також буде робити колаборації з відомими брендами.
"Айріс - ікона, чий талант неможливо виміряти. Вона випромінює креативність і натхнення, і ми раді унікальної можливості попрацювати з нею. У свої 97 років Айріс продовжує доводити, що вік - це всього лише цифра і вона ні в якому разі не повинна визначати людину ", - сказав президент IMG Models Айван Барт.
Нагадаємо, у Німеччині двоє літніх чоловіків самовільно покинули будинок для осіб похилого віку, щоб потрапити на фестиваль важкої музики Wacken Open Air.
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