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97-річна американка підписала перший модельний контракт

Тепер вона колега Белли Хадід і Жизель Бюндхен
Дизайнерка і колекціонерка Айріс Апфель, яка в минулому році відзначила свій 97 день народження, підписала перший контракт з модельним агентством IMG.
97-річна американка підписала перший модельний контракт Фото: з відкритих джерел

Айріс стала колегою Белли Хадід, Жизель Бюндхен, Барбари Барбара Палвін, Кайі Гербер, Алессандри Амброзіо та інших супермоделей, яких представляє це агентство.


Фото: Courtesy of James Mollison 

Апфель не буде змагатися з моделями на подіумі, а зосередиться на роботі з глянцевими і діджитал-виданнями, а також буде робити колаборації з відомими брендами.

"Айріс - ікона, чий талант неможливо виміряти. Вона випромінює креативність і натхнення, і ми раді унікальної можливості попрацювати з нею. У свої 97 років Айріс продовжує доводити, що вік - це всього лише цифра і вона ні в якому разі не повинна визначати людину ", - сказав президент IMG Models Айван Барт.

Нагадаємо, у Німеччині двоє літніх чоловіків самовільно покинули будинок для осіб похилого віку, щоб потрапити на фестиваль важкої музики Wacken Open Air.

 
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01 02 2019 17:43
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