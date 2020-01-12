Азербайджан хоче створити новий шлях між Вірменією і Карабахом раніше, ніж за домовленістю
Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив у зверненні до народу.
Лачинський коридор - головна транспортна артерія, що з’єднує Карабах із Вірменією. Місто Лачин знаходиться у його межах.
"У розмовах з президентом Росії я казав, що місто Лачин також має бути повернене нам. Тому ми пропонуємо розробити маршрут нового коридору, що з’єднає Нагірний Карабах з Вірменією, та побудувати його. Вказано і час - протягом трьох років, але я думаю, що це можна зробити і раніше. Після визначення параметрів нового коридору місто Лачин також буде повернене нам", - заявив Ільхам Алієв у зверненні до народу.
10 листопада Вірменія, Азербайджан та Росія підписали спільний документ про припинення війни у Нагірному Карабаху.
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