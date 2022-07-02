Азербайджан повернув Вірменії вісьмох військовополонених
Про це повідомили президент Франції Еммануель Макрон та голова Європейської ради Шарль Мішель, пише "Європейська правда".
"Вісім затриманих вірменів було звільнено Азербайджаном і перевезено з Баку до Єревану. Вони об'єднаються зі своїми сім'ями, з якими були розлучені на кілька місяців. Дякуємо нашим дипломатам, а також нашим солдатам, які брали участь у цій операції", - заявив Еммануель Макрон у Twitter.
Шарль Мішель зазначив у Twitter, що звільнення затриманих є ще однією ознакою позитивних подій після зустрічі з Еммануелем Макроном, президентом Азербайджану та прем’єром Вірменії.
Макрон додав, що Франція направила літак, щоб забрати звільнених вірменських ув'язнених.
Частину з переданих вірмен було затримано 16 листопада 2021 року в районі кордону двох країн.
Питання про повернення військовополонених було порушено на онлайн-зустрічі 4 лютого президента Азербайджану Ільхама Алієва, прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, президента Франції Еммануеля Макрона та голови Євроради Шарля Мішеля.
Нагадаємо, що Азербайджан за посередництва Євросоюзу передав Вірменії 10 її військових, взятих у полон під час сутичок у спірних прикордонних районах 16 листопада.
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