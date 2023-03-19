Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Багато інвесторів скептично ставляться до успішного відновлення Китаю через загострення відносин з США — The Wall Street Journal

19 березня 2023, 15:47
Багато інвесторів скептично ставляться до успішного відновлення Китаю через загострення відносин з США — The Wall Street Journal
США
Санкції, подібні до тих, що були запроваджені проти росії після вторгнення в Україну, можуть призвести до знецінення китайських активів американських інвесторів.

Інвестори бачать багато привабливого в китайських акціях, але є багато скептиків, які розглядають кращі способи зробити ставку на відновлення другої за величиною світової економіки.

Про це пише The Wall Street Journal.

Після скасування жорстких карантинних обмежень, індекс MSCI China, який відстежує китайські компанії, що котируються в США, Гонконгу та на материку, зріс приблизно на 30% Індекс S&P 500 зріс на 1,2% за той самий період.

"Goldman Sachs. прогнозує, що індекс MSCI досягне 85 до кінця року, що на понад 33% більше, ніж на рівні закриття четверга 63,6.  UBS Group тим часом маркує китайські акції "найбільш бажаними" зі своїх глобальних стратегій", – йдеться в повідомленні.

Одна відносини Китаю з США погіршуються. За найгіршого сценарію, санкції, подібні до тих, що були запроваджені проти росії після вторгнення в Україну, можуть призвести до знецінення китайських активів американських інвесторів. 

Так, індекс MSCI впав приблизно на 15% з кінця січня, коли в повітряному просторі США вперше був зафіксований китайський шпигунський аеростат. 

Одним із способів зіграти на відновленні Китаю, не роблячи прямих ставок на нього, на думку стратегів, є інвестиції в будь-який з великих споживчих брендів зі значною присутністю в країні. 

Відповідно найкращими варіантами є Starbucks Corp., Nike Inc., Marriott International Inc. і французький гігант з виробництва предметів розкоші LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Попри боязкість деяких інвесторів, гроші продовжують надходити до китайських фондових фондів. За даними EPFR, постачальника даних про рух коштів, інвестори цього року вже вклали 8,2 млрд доларів у спеціальні фонди акцій Китаю. 

Нагадаємо, Китай вперше за три роки пандемії коронавірусу відкриє кордони для іноземних туристів.

КитайСШАвідносини

Останні матеріали

Республіканці оголосили
Політика
Республіканці оголосили "громадянську війну" проти України. Джерела фінансування – мільярдери, які заробляли на співпраці зі сталінським режимом
Переклад iPress – 17 березня 2023, 17:36
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Політика
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Переклад iPress – 17 березня 2023, 13:32
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Політика
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 березня 2023, 09:19
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Політика
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Переклад iPress – 16 березня 2023, 16:33
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Політика
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Переклад iPress – 16 березня 2023, 12:11
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Політика
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Переклад iPress – 16 березня 2023, 09:38
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Політика
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 15 березня 2023, 21:36
Що робиться з росією в Україні.
Політика
Що робиться з росією в Україні. "Великий наступ" росіян може підштовхнути їх до поразки – Мік Раян
Переклад iPress – 15 березня 2023, 16:10
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється