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ПОЛІТИКА

Багатомільярдні закупівлі Індією американських озброєнь свідчать про розвиток власної вітчизняної збройової промисловості – Reuters

10 липня 2023, 14:57
Багатомільярдні закупівлі Індією американських озброєнь свідчать про розвиток власної вітчизняної збройової промисловості – Reuters
Фото: з вільного доступу
Індія має намір поступово знизити свою залежність від російських озброєнь.

Закупівлі Індією американських озброєнь свідчать не стільки про відмову від російської військової техніки і наближення до Заходу, скільки про розвиток власної вітчизняної збройової промисловості.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що Індія є найбільшим імпортером зброї в світі, але зараз майже всі її збройові контракти включають пункти про спільне виробництво або передачу технологій. Після зриву низки поставок через російське вторгнення в Україну, Індія вирішила почати втілювати давні плани з розвитку власної оборонної промисловості.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, за останні 20 років Індія закупила зброї на суму понад 60 мільярдів доларів, з яких 65%, або майже 39 мільярдів доларів, припало на росію.

Міністр оборони Раджнат Сінгх заявив, що Індія має намір замовити зброю у вітчизняної військової промисловості на суму понад 100 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття.

"Це реальність, що ми повинні зменшити залежність від росії. Але це друга частина. Перша частина-спроба відійти від імпортозалежності", — сказав на умовах анонімності високопоставлений офіцер індійської оборони, що працює над майбутнім потенціалом індійських Збройних сил.

Індія оголосила про значні закупівлі американського оборонного обладнання під час державного візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до Вашингтона минулого місяця, включаючи замовлення двигунів для винищувачів на суму понад один мільярд доларів. Також обговорюється можлива угода на $ 3 млрд по безпілотникам MQ-9b SeaGuardian.

"Великий відхід від росії займе кілька десятиліть", - сказав індійський експерт з безпеки зі Стенфордського університету Арзан Тарапор.

Одна з проблем для Індії полягає в тому, що війна росії в Україні серйозно підірвала здатність москви постачати зброю і техніку. Зокрема росія зірвала поставки запасних частин для реактивних винищувачів Су-30 МКІ і МіГ-29, систем ППО з-400, куплених Індією майже за 5,5 млрд доларів в 2018 році. Під питанням поставка двох атомних підводних човнів, які повинні бути поставлені протягом наступних кількох років.

Індіязброя

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