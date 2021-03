Багаторазовий ступінь Falcon 9 здійснив дев'яту успішну посадку на платформу в Атлантиці

Багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, що стартувала в неділю на орбіту з 60 інтернет-супутниками проекту Starlink, здійснила успішну керовану посадку на плавучу платформу в Атлантиці.

Вертикальна посадка на автоматичну морську платформу Of course I Still Love You в Атлантиці була здійснена через 8 хвилин 26 секунди після старту ракети, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Платформа була розміщена приблизно за 630 км від космодрому на мисі Канаверал.

Цей перший багаторазовий щабель ракети-носія Falcon 9 було використано для запусків вже вдев'яте.

Важка ракета-носій Falcon 9 із супутниками, призначеними для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink компанії SpaceX, була запущена о 06:01 за часом східного узбережжя США зі стартового комплексу 39А на космодромі NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Це вже 22-ге виведення на орбіту групи інтернет-супутників починаючи з травня 2019 року в рамках проекту Starlink. Попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 11 березня. З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX налічуватиме вже 1323 космічних апарати системи Starlink.

Компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

Нагадаємо, що SpaceX подвоїла шанс на успішну посадку Starship - у прототип внесли зміни