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Багаторазовий ступінь Falcon 9 здійснив успішну посадку на платформу в Атлантиці

Цей перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 використовувався для запусків уже вшосте
Вертикальну посадку на автоматичну морську платформу Of Course I Still Love You в Атлантиці було здійснено через 8 хвилин 24 секунди після старту ракети.
Багаторазовий ступінь Falcon 9 здійснив успішну посадку на платформу в Атлантиці Фото: twitter.com/SpaceX

Багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, що стартувала в середу на орбіту з 60 інтернет-супутниками проекту Starlink, здійснила успішну керовану посадку на плавучу платформу в Атлантиці, повідомляє "Інтерфакс-Україна" посилаючись на компанію-розробника SpaceX.

Вертикальну посадку на автоматичну морську платформу Of Course I Still Love You в Атлантиці було здійснено через 8 хвилин 24 секунди після старту ракети. Платформа розташовувалася приблизно за 633 км від космодрому на мисі Канаверал.

Цей перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 використовувався для запусків уже вшосте.

Важку ракету-носій Falcon 9 із супутниками, призначеними для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink компанії SpaceX, було запущено о 4:28 за часом Східного узбережжя США (о 10:28 кч) із 40-го стартового комплексу на космодромі NASA на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Це вже четверте виведення на орбіту групи інтернет-супутників у березні та 23-й починаючи з травня минулого року в рамках проекту Starlink. Попередні партії з 60 супутників Starlink були запущені 4, 11 і 14 березня. З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX складатиметься вже з 1383 космічних апаратів системи Starlink.

Нині компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

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24 03 2021 13:08
ТЕГИ: SpaceX, Falcon Heavy
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