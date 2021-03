Багаторазовий ступінь Falcon 9 здійснив успішну посадку на платформу в Атлантиці Цей перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 використовувався для запусків уже вшосте

Вертикальну посадку на автоматичну морську платформу Of Course I Still Love You в Атлантиці було здійснено через 8 хвилин 24 секунди після старту ракети.

Фото: twitter.com/SpaceX

Багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, що стартувала в середу на орбіту з 60 інтернет-супутниками проекту Starlink, здійснила успішну керовану посадку на плавучу платформу в Атлантиці, повідомляє "Інтерфакс-Україна" посилаючись на компанію-розробника SpaceX. Вертикальну посадку на автоматичну морську платформу Of Course I Still Love You в Атлантиці було здійснено через 8 хвилин 24 секунди після старту ракети. Платформа розташовувалася приблизно за 633 км від космодрому на мисі Канаверал. Цей перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 використовувався для запусків уже вшосте. Важку ракету-носій Falcon 9 із супутниками, призначеними для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink компанії SpaceX, було запущено о 4:28 за часом Східного узбережжя США (о 10:28 кч) із 40-го стартового комплексу на космодромі NASA на мисі Канаверал у штаті Флорида. Це вже четверте виведення на орбіту групи інтернет-супутників у березні та 23-й починаючи з травня минулого року в рамках проекту Starlink. Попередні партії з 60 супутників Starlink були запущені 4, 11 і 14 березня. З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX складатиметься вже з 1383 космічних апаратів системи Starlink. Нині компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Читайте також: Україна зробила крок до запуску супутника зі SpaceX Маска

