БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУряд Косова у вівторок ввів заборону на майнінг криптовалюти, намагаючись обмежити споживання електроенергії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Балканська країна зупинила майнінг криптовалюти на тлі енергокризи
Всі правоохоронні органи припинять здійснення цієї діяльності у співпраці з іншими відповідними установами, які визначатимуть місця, де відбувається виробництво криптовалюти
Фото: Renewables Now
Про це пише Reuters.
Косово зіткнулося з найсильнішою енергетичною кризою за десятиліття через перебої у виробництві на тлі зростання цін на газ у Європі на 30 відсотків.
В останні роки низькі ціни на електроенергію дозволили багатьом жителям Косова проводити майнінг криптовалюти. Зіткнувшись із відключеннями вугільних електростанцій та високими цінами на імпорт, влада була змушена минулого місяця ввести відключення електроенергії.
"Всі правоохоронні органи припинять здійснення цієї діяльності у співпраці з іншими відповідними установами, які визначатимуть місця, де відбувається виробництво криптовалюти", - йдеться у заяві міністра економіки та енергетики Артане Різваноллі.
У грудні Косово оголосило надзвичайний стан на 60 днів, що дозволило уряду виділяти більше грошей на імпорт енергоносіїв, запровадити більше відключень електроенергії та ввести більш жорсткі заходи.
На тлі кризи оператор енергетичних мереж Косова KOSSTT оголосив, що більше не буде забезпечувати безкоштовною електроенергією споживачів у чотирьох муніципалітетах на півночі країни з переважно сербським населенням.
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05 01 2022 16:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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