В лютому 2025 року країни Балтії відключаться від єдиної електросистеми з рф і бр і вже з 9 лютого підключаться до європейської електромережі.

Про це повідомляє російський интерфакс.

"Процес десинхронізації, який тривав близько 20 років, завершиться після того, як оператори електроенергетичних систем Естонії, Латвії та Литви оголосять росії і білорусі, що вони більше не будуть продовжувати роботу в спільному синхронному просторі з нового річного періоду, що розпочинається 8 лютого", - заявив заступник міністра енергетики і мінеральних ресурсів Естонії Яанус Уйга.

Вже з лютого балтійські країни через литовсько-польське з'єднання підключаться до континентальної європейської електромережі.

Вартість проєкту складає 1,6 млрд євро, а три чверті з нього покриваються з бюджету Євросоюзу.

Латвія, Литва та Естонія стануть останніми країни ЄС, які ще не приєдналися до континентальної європейської мережі.

Усі три країни Балтії входять до БРЕЛЛ, частоту в якому підтримує російський системний оператор.

В серпні країни Балтії офіційно повідомлять про свій вихід із БРЕЛЛ, а синхронізація з континентальною європейською енергосистемою відбудеться в лютому 2025 року.

Раніше синхронізація планувалася на кінець 2025 року.