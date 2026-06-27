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Балтійські країни вимагають від ЄС прискорити заборону імпорту російської нафти – FT

27 червня 2026, 12:27
Балтійські країни вимагають від ЄС прискорити заборону імпорту російської нафти – FT
Вони закликали Брюссель прискорити ухвалення рішення про поетапну заборону імпорту російської нафти.

Естонія, Латвія та Литва закликали Єврокомісію якнайшвидше винести на розгляд пропозицію про поетапну заборону імпорту російської нафти, вважаючи, що ризики енергетичної кризи після загострення на Близькому Сході не справдилися.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За інформацією видання, держави-члени ЄС ще наприкінці минулого року домовилися, що Єврокомісія підготує пропозицію щодо припинення імпорту російської нафти. Однак її розгляд відклали через побоювання можливих перебоїв із постачанням енергоносіїв на тлі війни між Ізраїлем та Іраном і ризиків для судноплавства в Ормузькій протоці.

Як повідомили співрозмовники видання, під час зустрічі міністрів енергетики ЄС у п'ятницю Естонія, Латвія та Литва закликали повернутися до цієї ініціативи, наголосивши, що доходи від експорту російських енергоносіїв продовжують фінансувати війну Кремля проти України.

Водночас єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен під час закритої зустрічі не прокоментував ці заклики. Втім, у Єврокомісії запевнили, що відповідна пропозиція буде внесена на розгляд.

За даними Єврокомісії, частка російської нафти в імпорті ЄС скоротилася з 27% на початку 2022 року до 2% у 2025 році. Попри це, торік країни Євросоюзу імпортували з рф близько 9,7 млн тонн сирої нафти.

Видання зазначає, що нова заборона може зіткнутися з опором з боку Угорщини та Словаччини, які досі значною мірою залежать від російської нафти, а також інших країн, стурбованих можливим зростанням цін на енергоносії.

Водночас заступник міністра енергетики Польщі Войцех Врохна заявив FT, що Варшава підтримує запровадження заборони до кінця року, хоча визнає можливі економічні наслідки такого рішення.

Після зустрічі міністрів Дан Йоргенсен зазначив, що ситуація на нафтовому ринку виявилася стійкішою, ніж очікувалося, однак застеріг, що повне відновлення ринку після подій на Близькому Сході може тривати кілька місяців.

 
Росіянафтакраїни Балтії

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