Банківська система працює у звичайному режимі, є обмеження на зняття готівки

Національний банк та банківська система працюють у штатному режимі.

Як передає Укрінформ, про це заявив у зверненні щодо роботи вітчизняної банківської системи в особливий період голова правління НБУ Кирило Шевченко.

"НБУ працює в звичайному режимі. Банки відкриваються та продовжують роботу. Вживаємо всіх необхідних заходів для забезпечення стабільності функціонування системи. У зв'язку із цим ухвалили спеціальну постанову", - сказав Шевченко.

Документом, зокрема, передбачено, що банки забезпечують роботу відділень у безперебійному режимі, якщо немає загрози життю та здоров’ю населення; доступ до сейфових скриньок забезпечується у безперебійному режимі.

Безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень; банкомати підкріплюються готівкою без обмежень. НБУ здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень по сумі терміном до 1 року з можливістю пролонгації ще на 1 рік. Платежі уряду України здійснюються без обмежень, згідно із законодавством про особливий період.

Постанова також передбачає запровадження з 24 лютого тимчасових обмежень.

НБУ постановив:

призупинити роботу валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами;

зафіксувати офіційний курс на 24 лютого 2022 року (29,25 гривень за долар і 33,17 - за євро);

обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 тис. грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій;

заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку;

ввести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ);

зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України;

банкам-емітентам електронних грошей призупинити випуск електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.

"Такі дії необхідні для забезпечення надійного і стабільного функціонування фінансової системи країни та максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України, а також безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури", - пояснив Шевченко.

Нагадаємо, що Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні у зв’язку з нападом Росії.