Банківська система стала одним з осередків стабільності у період коронакризи, - голова НБУ Шевченко

Він додав, що за 30 років банківська система у країні пройшла багато трансформацій у бік більшої прозорості та відкритості

"Україна обрала свій шлях і побудувала сучасну фінансову систему, яка відкрита для світу та інтегрована у світову економіку. Для Національного банку цей вибір є беззаперечним", - підкреслив керівник НБУ.

Ефективна та надійна банківська система стала одним з осередків стабільності в часи коронакризи в Україні. Про це заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко у привітанні з 30-річчям Незалежності України, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що за 30 років банківська система у країні пройшла багато трансформацій у бік більшої прозорості та відкритості.

"Цей шлях проходитиме і небанківський фінансовий сектор. Ця робота вже триває", - наголосив Шевченко.

За його словами, незалежність країни - це і незалежні інституції, такі як Нацбанк. Саме вони забезпечують безперебійну роботу держави та стабільність фінансової системи.

"Україна обрала свій шлях і побудувала сучасну фінансову систему, яка відкрита для світу та інтегрована у світову економіку. Для Національного банку цей вибір є беззаперечним", - підкреслив керівник НБУ.

Незважаючи на такі виклики як війна, економічні кризи та пандемія, Україна продовжує доводити свій статус сильної країни, вважає Шевченко.

"Країна та її фінансова система постійно вдосконалюються. Нам є чим пишатися: ми живемо у чудовій країні з багатою історією та неймовірно талановитими і працездатними людьми. Головне - гідно продовжувати наш спільний шлях", - констатував він.

Раніше Кирило Шевченко заявив, що НБУ продовжить притримуватися політики інфляційного таргетування. За словами голови НБУ, шість років застосування цього механізму довели, що він є більш ефективним, ніж фіксований валютний курс.

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