Банкрутство ГТС: Тимошенко подала в ДБР заяву на Порошенка, Гройсмана і Коболєва

За словами Тимошенко, заява зареєстрована і включено до Єдиного реєстру розслідувань

Партія ВО "Батьківщина" звернулася до Державного бюро розслідувань з заявою через доведення до штучного банкрутства української газотранспортної системи.

"Ми подали до Державного бюро розслідувань заяву про вчинення злочину щодо доведення нашої газотранспортної системи штучно, спеціально, планово до штучного банкрутства", - повідомила Юлія Тимошенко, інформує "Українська правда".

Тимошенко стверджує, що насправді немає ніякого банкрутства ГТС, а по волі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, тодішнього президента Петра Порошенка і глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва "просто забрали ці гроші, які заробляє наша газотранспортної система, і розділили по своїх офшорних рахунках".

За словами Тимошенко, заява зареєстрована і включено до Єдиного реєстру розслідувань.

Лідер "Батьківщини" також повідомила, що її команда звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням перешкодити "цій афері".

"Тому ми просимо Володимира Зеленського негайно скликати Раду національної безпеки і оборони, щоб повністю вивчити ці матеріали, і у президента країни є можливість накласти вето на два постанови уряду, які реально сьогодні позбавляють Україну нашої найціннішою власності", - розповіла Тимошенко.

Вона нагадала, що Порошенко підписав закон, який дозволив передавати ГТС в управління, в концесію або приватизувати.

За її словами, в свою чергу уряд Гройсмана прийняв постанови №484 і №496, які передбачають, що новоствореному публічному акціонерному товариству "Магістральні газопроводи України" передається повністю все майно, сховища, транспортна система.

Тимошенко також зазначила, що за цими постановами компанія "Магістральні газопроводи України" повністю виводяться з системи управління держави і передається в управління "невідомо яким міжнародним кампаніям".

Лідер "Батьківщини" також відзначила, що ГТС України знаходиться в прекрасному технічному стані і на 100% виконує свою функцію: транспортує природний газ і в Україні, і в Європу, "і їй не треба ніяких мільярдів коштів для її тотальної модернізації".

Нагадаємо, що колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань вже четверту заяву про "злочини" колишнього глави держави Петра Порошенка.