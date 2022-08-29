СПОРТ НОВИНИПредставники збірних україни Ростислав Кабанов та Катерина Коваль завершили чемпіонат світу з баскетболу 3х3 в категорії U18 у топ-3 рейтингу бомбардирів турніру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Баскетболісти з України у рейтингу топ-3 бомбардирів чемпіонату світу з баскетболу 3х3
Фото: fbu.ua.
Про це повідомляє Укрінформ.
Ростислав за 7 матчів, зіграних на турнірі, набрав 63 очки, ставши другим у рейтингу "скорерів". Він поступився лише литовцю Рокасу Йоцису, на рахунку якого 81 очко.
У дівчат Катерина Коваль увійшла до топ-3 чемпіонату з 46-ма очками, хоча провела на 2 матчі менше за більшість суперниць. Українка поступилась лише американці Мікайлі Вільямс (59 очок) та Алісії Флорес з Іспанії (50 очок).
Як повідомлялося, наші хлопці вперше в історії України дійшли до півфіналу чемпіонату світу, але залишились без нагород, а дівчата завершили свій шлях на турнірі на стадії 1/4 фіналу.
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