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Батько Гандзюк заявив про спроби тиску після його відкритого листа до Порошенка і Тимошенко

"Мені нічого не потрібно. Я нікого і нічого не боюся. Мені більше нічого і нікого втрачати"
Батько загиблої активістки Катерини Гандзюк заявив про спроби тиску після його заяви про зв'язок організатора вбивства його дочки з главами Херсонської облради і ОДА.
Батько Гандзюк заявив про спроби тиску після його відкритого листа до Порошенка і Тимошенко Фото: Громадське

"Всім, хто хоче зі мною поговорити, домовитися, "повирішувати", налякати, наобіцяти, хочу сказати - не намагайтеся даремно. Мною ніхто не маніпулює. Я не уявляю нічиїх інтересів, крім своїх. Мені нічого не потрібно. Я нікого і нічого не боюся. Найстрашніше в моєму житті вже сталося. Мені більше нічого і нікого втрачати", - написав він у Facebook.

Батько Гандзюк додав, що заради світлої пам'яті дочки за істину в розслідуванні її смерті він буде боротися свідомо, до кінця, незважаючи ні на що.

"Це моє безповоротне рішення, і ніщо мене не зупинить", - підкреслив Віктор Гандзюк.

Нагадаємо, 28 січня Віктор Гандзюк звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

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30 01 2019 23:47
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