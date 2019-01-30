Батько Гандзюк заявив про спроби тиску після його відкритого листа до Порошенка і Тимошенко
"Всім, хто хоче зі мною поговорити, домовитися, "повирішувати", налякати, наобіцяти, хочу сказати - не намагайтеся даремно. Мною ніхто не маніпулює. Я не уявляю нічиїх інтересів, крім своїх. Мені нічого не потрібно. Я нікого і нічого не боюся. Найстрашніше в моєму житті вже сталося. Мені більше нічого і нікого втрачати", - написав він у Facebook.
Батько Гандзюк додав, що заради світлої пам'яті дочки за істину в розслідуванні її смерті він буде боротися свідомо, до кінця, незважаючи ні на що.
"Це моє безповоротне рішення, і ніщо мене не зупинить", - підкреслив Віктор Гандзюк.
Нагадаємо, 28 січня Віктор Гандзюк звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.
У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".
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