Байден анонсував інформацію про найбільший пакет фінансової допомоги для України майже 3 мільярди доларів

Вони рішуче протистояли повномасштабному вторгненню росії в Україну. І сьогоднішній день – це не лише свято минулого, але й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишатиметься суверенною та незалежною державою

Президент США Джо Байден у 31-шу річницю Дня Незалежності України, 24 серпня, оголосив про новий, найбільший пакет військової допомоги для України на суму в 2,98 мільярда американських доларів.

Заяву до Дня Незалежності України поширив сьогодні Білий дім.

"США віддані підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. У рамках цього зобов’язання я з гордістю оголошую про наш найбільший на сьогоднішній день транш допомоги у сфері безпеки: близько 2,98 мільярда доларів США на зброю та обладнання, які будуть надані через Ініціативу сприяння безпеці Україні. Це дозволить Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи, боєприпаси, безпілотники та радари, щоб забезпечити продовження оборони в довгостроковій перспективі", - заявив Байден.

Президент США додав, що за останні пів року українці надихнули світ своєю надзвичайною мужністю та відданістю свободі.

"Вони рішуче протистояли повномасштабному вторгненню росії в Україну. І сьогоднішній день – це не лише свято минулого, але й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишатиметься суверенною та незалежною державою", - додав він.

Байден також зазначив, що знає, що цей День Незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки тисячі були вбиті або поранені, мільйони були вимушені залишити свої домівки, а багато інших людей стали жертвами російських звірств і нападів.

"Проте шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік незалежності. Сьогодні і кожного дня ми стоїмо поруч з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка керує автократією, не зрівняється з полум’ям свободи, яке освітлює душі вільних людей усюди", - наголосив глава Білого дому.