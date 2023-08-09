Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16 – Пентагон

Процес підготовки авіаторів ЗСУ очолюють Данія й Нідерланди.

Американський президент Джо Байден схвалив навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Як ви знаєте, процес підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 очолюють Данія і Нідерланди" - зазначила Сінгх.

Президент Байден "дав зелене світло", щоб дозволити і підтримати процес навчання".

При цьому Сінгх наголосила, що станом на зараз з американського боку немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань українських пілотів.