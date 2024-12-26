Байден доручив Пентагону посилити постачання зброї Україні після атаки рф на Різдво

Він також зазначив, що за останні місяці США надали Україні сотні ракет ППО, і ще більше на підході.

Президент США Джо Байден відреагував на нічну повітряну атаку росії по Україні. Він доручив Пентагону продовжити нарощувати постачання зброї нашій країні.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

У заяві сказано, що в ранні години Різдва росія запустила хвилі ракет і безпілотників по українських містах, а також критичній інфраструктурі країни. рф мала на меті позбавити українців доступу до тепла та електрики в зимовий період часу.

"Дозвольте мені прояснити: український народ заслуговує на те, щоб жити в мирі та безпеці, і Сполучені Штати та міжнародне співтовариство мають і надалі підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу над агресією росії", - ідеться в заяві Байдена.

Він також зазначив, що за останні місяці США надали Україні сотні ракет ППО, і ще більше на підході. Крім цього, він дав доручення Міністерству оборони США наростити постачання зброї.

"Я доручив Міністерству оборони продовжити нарощування постачань зброї в Україну, і Сполучені Штати продовжать невпинно працювати над зміцненням позицій України в її обороні від російських військ", - резюмував президент США.

Нагадаємо, що на ракетний удар рф на Різдво відреагували і в команді новообраного президента США Дональда Трампа. Зокрема, майбутній спецпредставник по Україні Кіт Келлог заявив, що ця атака є жорстоким нападом.