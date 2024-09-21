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ПОЛІТИКА

Байден готується до важливих переговорів, але світ уже дивиться на Трампа та Гарріс – AP

21 вересня 2024, 11:51
Байден готується до важливих переговорів, але світ уже дивиться на Трампа та Гарріс – AP
з вільних джерел
Байден готується до тижня переговорів зі світовими лідерами.

Президент США Джо Байден розпочне напружену зовнішньополітичну діяльність. Однак союзники вже переключають увагу з нього на кандидатів у президенти Дональда Трампа та Камалу Гарріс.

Про це повідомляє Associated Press.

Як пише видання, Байден у п'ятницю почне напружену роботу, приділивши увагу міжнародним союзникам, які стурбовані тим, якою буде зовнішня політика США, коли він залишить свою посаду через чотири місяці. Адже швидше за все, він залишить після себе низку складних криз, з якими доведеться боротися колишньому президентові Дональду Трампу або ж віце-президенту Камалі Гарріс.

Але навіть незважаючи на те, що Байден готується до тижня переговорів зі світовими лідерами, які відбудуться в Делавері, Білому домі та в ООН, увага всього світу почала переключатися на Трампа та Гарріс. Причиною є те, що вони пропонують виборцям та світу погляди на зовнішню політику, які різко відрізняються.

Зокрема, Джон Альтерман, старший віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, заявив, що майбутні зустрічі Байдена зі світовими лідерами можуть здатися "другорядною подією", оскільки більшість світу зосереджена на Гарріс і Трампа.

Прикладом цього є президент України Володимир Зеленський, який зустрінеться з усіма трьома персонами окремо.

Також з Байденом та Трампом проведе зустріч прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, а з президентом США та Гарріс – президент ОАЕ Мухаммед Аль Нахайян.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський підштовхуватиме президента США Джо Байдена надати Україні офіційне запрошення до НАТО та взяти на себе зобов’язання щодо постійних поставок передової зброї в рамках плану перемоги президента.

Дональд ТрамппереговориДжо БайденВибори в СШАКамала Гарріс

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