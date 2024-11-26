Байден і Макрон мають намір оголосити про перемир'я між Ізраїлем і "Хезболлою" – Reuters

В Ізраїлі проєктом угоди про перемир'я задоволені не усі.

Президенти США Джо Байден і Франції Еммануель Макрон протягом 36 годин мають оголосити про припинення вогню в Лівані між Ізраїлем і угрупованням "Хезболла".

Про це інформує агентство Reuters.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі у Вашингтоні заявив, що "ми близькі" і він додав, що нічого не робиться, доки не буде зроблено все.

У Франції сказали, що переговори про припинення вогню досягли суттєвого прогресу.

В Єрусалимі високопоставлений ізраїльський чиновник зазначив агентству, що уряд Ізраїлю збереться у вівторок, 26 листопада, щоб схвалити угоду про перемир'я з "Хезболлою".

В той же час, офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу відмовився коментувати повідомлення про погодження тексту угоди.

Однак високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив виданню, що Кабінет міністрів Ізраїлю у вівторок планує затвердити текст угоди.

Раніше ізраїльські чиновники заявили, що угода про припинення війни наближається, хоча деякі питання залишаються невирішеними.

Ще два високопоставлених ліванських чиновники висловили стриманий оптимізм, навіть попри те, що Ізраїль продовжує обстріли з авіації, а "Хезболла" - ракетні удари.

Ми такод писали, що в понеділок, 25 листопада, Ізраїль погоджується на перемир'я з "Хезболлою".