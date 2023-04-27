Байден і президент Південної Кореї оприлюднили новий план протидії ядерній загрозі Північної Кореї

Ці заяви були зроблені на тлі підвищеної занепокоєності з приводу інтенсивних випробувань балістичних ракет, що їх проводить Північна Корея.

Новий план з протидії ядерній загрозі з боку КНДР передбачає періодичні заходи американських атомних підводних човнів до Південної Кореї, розгортання авіаносців та бомбардувальників, спільні навчання та багато інших заходів. При цьому Сполучені Штати не мають наміру розташовувати свою ядерну зброю на території Південної Кореї.

Такі підходи були озвучені під час спільної пресконференції у Білому домі президентів США і Республіки Корея Джо Байдена і Юн Сок Йоля, передає Associated Press.

Ці заяви були зроблені на тлі підвищеної занепокоєності з приводу інтенсивних випробувань балістичних ракет, що їх проводить Північна Корея. Через загрозу з боку північного сусіда, Південна Корея розглядала можливість розробки власної ядерної зброї або ж розташування на своїх теренах американських боєголовок. Наразі зійшлися на тому, що Сполучені Штати не розташовуватимуть свою ядерну зброю на півострові, а Південна Корея збереже свій без’ядерний статус.

Натомість домовилися про негайні президентські консультації на випадок ядерної атаки з боку Північної Кореї і негайне рішуче спільне реагування, в тім числі і з застосуванням ядерної зброї Сполучених Штатів.

"Ядерна атака Північної Кореї проти Сполучених Штатів чи їхніх союзників призведе до краху будь-якого режиму, котрий вдасться до таких дій", - запевнив президент США Джо Байден.

Державний візит президента Південної Корею до США відбувається в час, коли країни відзначають 70-річчя союзу, який виник після Корейської війни і мав на меті захист Південної Кореї від КНДР. Зараз з цієї метою у Південній Кореї базується приблизно 28 500 військовослужбовців США.

Нагадаємо, Байден зробив офіційне оголошення, він знову балотуватиметься у 2024 році.