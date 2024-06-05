Байден і Трамп перемагають на виборах демократів і республіканців у кількох штатах

Це були деякі з останніх праймеріз у США у виборчому календарі-2024.

Президент США демократ Джо Байден і колишній американський лідер республіканець Дональд Трамп перемогли на праймеріз Демократичної та Республіканської партій у кількох штатах у вівторок, 4 червня. Це були одні з останніх змагань у календарі праймеріз на 2024 рік.

Про це повідомляє AP.

Трамп, який вперше з'явився у виборчому бюлетені після того, як присяжні визнали його винним у справі про гроші “за мовчання”, переміг на праймеріз у Нью-Мексико, де виборці могли голосувати за його суперників, які з того часу вибули з первинних перегонів, а також у Монтані та Нью-Джерсі, де у нього не було опонентів.

Байден здобув перемогу на праймеріз демократів у Нью-Мексико, Південній Дакоті, Нью-Джерсі, Монтані та Вашингтоні.

Очікувалося, що Трамп і Байден легко переможуть у всіх праймеріз у вівторок, оскільки вони були останніми основними кандидатами від своїх партій, які все ще беруть участь у змаганнях. Але оскільки багато американців заявили в опитуваннях, що не хочуть повторення виборів 2020 року, за результатами праймеріз у вівторок стежили на предмет занепокоєння громадян щодо їхнього вибору з наближенням голосування у листопаді.

Домінування Трампа під час праймеріз Республіканської партії також було затьмарене тим, що деякі республіканські виборці проголосували за його суперницю Ніккі Гейлі, яка зупинила участь у праймеріз ще у березні. Змагання у вівторок стали першими після того, як два тижні тому Гейлі заявила, що голосуватиме за Трампа на загальних виборах у листопаді.

У Нью-Мексико, де Гейлі все ще була включена до бюлетенів, кілька тисяч виборців проголосували саме за неї, але загалом вона набрала менше 10% голосів.

Байден, тим часом, зіштовхнувся з власними викликами, оскільки деякі виборці-демократи, незадоволені його позицією щодо війни Ізраїлю з Хамас у Секторі Гази й намагаються висловити своє несхвалення. У вівторок у кількох штатах пройшли організовані кампанії з голосування “за жодного з кандидатів” на праймеріз Демократичної партії.

8 червня, демократи ще мають провести кокуси на Гуамі та Віргінських островах, щоб закрити свій календар праймеріз на 2024 рік.

Республіканці в окрузі Колумбія провели партійні праймеріз у березні. Південна Дакота скасувала свої президентські праймеріз Республіканської партії, оскільки Трамп був беззаперечним лідером.

Окрім президентських праймеріз, американські виборці у вівторок голосували на первинних перегонах за федеральні, державні та місцеві посади в цих штатах.