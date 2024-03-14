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Байден має незначну перевагу над Трампом – опитування Reuters/Ipsos

14 березня 2024, 18:49
Байден має незначну перевагу над Трампом – опитування Reuters/Ipsos
This combination of pictures created on October 22, 2020 shows then US president Donald Trump (L) and then Democratic presidential candidate Joe Biden during their final campaign debate in Nashville, Tennessee on the same date. © AFP
Чинний преиздент США Джо Байден має перевагу в 1 пункт над колишнім главою Білого дому Дональдом Трампом.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos

Дані соціологів показують, що Байден має перевагу над Трампом на 1 відсоток. Так, близько 39% зареєстрованих виборців в тижневому опитуванні сказали, що проголосували б за Байдена, якби вибори відбулися сьогодні. 

38% обрали б колишнього президента Трампа. 

Перевага Байдена була в межах похибки опитування в 1,8%.

Крім того, опитування показало, що багато американських виборців ще не визначилися з вибором. Так, 11% заявили, що голосуватимуть за інших кандидатів, 5% сказали, що не голосуватимуть узагалі, ще 7% не знають, за кого голосуватимуть, або відмовилися відповідати.

 

вибори США Байден Трамп соцопитування

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