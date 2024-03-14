Байден має незначну перевагу над Трампом – опитування Reuters/Ipsos

Чинний преиздент США Джо Байден має перевагу в 1 пункт над колишнім главою Білого дому Дональдом Трампом.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Дані соціологів показують, що Байден має перевагу над Трампом на 1 відсоток. Так, близько 39% зареєстрованих виборців в тижневому опитуванні сказали, що проголосували б за Байдена, якби вибори відбулися сьогодні.

38% обрали б колишнього президента Трампа.

Перевага Байдена була в межах похибки опитування в 1,8%.

Крім того, опитування показало, що багато американських виборців ще не визначилися з вибором. Так, 11% заявили, що голосуватимуть за інших кандидатів, 5% сказали, що не голосуватимуть узагалі, ще 7% не знають, за кого голосуватимуть, або відмовилися відповідати.