Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Байден наближається до того, що може виявитися одним з його найважливіших рішень у війні в Україні – NYT

30 травня 2024, 16:19
Байден наближається до того, що може виявитися одним з його найважливіших рішень у війні в Україні – NYT
Фото: The Washington Post
Союзники і радники тиснуть на Байдена, вимагаючи дозволити Україні атаки на території росії.

Байден довго опирався наданню Україні дозволу на використання американської зброї на території росії через побоювання, що це може перерости у пряму конфронтацію США з ядерним супротивником.

Тепер, після кількох місяців скарг на обмеження з боку президента України Володимира Зеленського, Білий дім почав офіційну — і, судячи з усього, швидку — переоцінку того, чи варто йти на ризик. Схвалення подальшого використання американської зброї дасть Києву можливість наносити контрудари по артилерійських і ракетних об'єктах, які зараз перебувають до певної міри в безпеці на території росії.

Про це пише The New York Times.

У середу 29 травня в Молдові держсекретар Ентоні Блінкен став першим представником адміністрації, який публічно проголосив, що адміністрація Байдена може "адаптувати й скоригувати" свою позицію щодо атак американською зброєю на території росії, виходячи з мінливих умов на полі бою. Блінкен доповів президенту, що українці, можливо, не зможуть утримати територію між Харковом і російським кордоном, якщо Байден не змінить рішення.

"Це попередження було передано в приватному порядку, що відповідає глибокому небажанню Байдена допускати витік інформації про дискусії у своєму оточенні та чинити тиск на нього з метою зміни стратегії", — пише газета.

Але якщо президент таки змінить свою думку, то, найімовірніше, він дозволить українцям бити лише по військовим цілям всередині росії, які беруть участь у нападах на Україну. Крім того, якщо Байден змінить курс, офіційні особи визнають, що він, швидше за все, ніколи не оголосить про це: замість цього американські артилерійські снаряди й ракети просто почнуть падати на російські військові об'єкти.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і все більша кількість західних лідерів закликають Вашингтон і його союзників зняти обмеження на використання Україною наданої зброї.

Байденвійна в Українізброя з СШАатака на рф

Останні матеріали

П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Політика
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Переклад iPress – 30 травня 2024, 15:52
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Політика
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 травня 2024, 08:30
Політика
"Смерті не існує". Панічна росія обіцяє солдатам, що вони воскреснуть відразу після смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 30 травня 2024, 01:56
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Політика
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Переклад iPress – 29 травня 2024, 16:35
На фронті
Політика
На фронті "відносна" стабільність. росіяни несуть великі втрати, але захопили одне поле і зайняли південну частину Старомайорського – Том Купер
Переклад iPress – 29 травня 2024, 12:40
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Політика
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Переклад iPress – 29 травня 2024, 07:26
Дипломатія стримує здатність України вести вогонь по росіянах. А внутрішні проблеми – ефективно оборонятися – Дональд Гілл
Політика
Дипломатія стримує здатність України вести вогонь по росіянах. А внутрішні проблеми – ефективно оборонятися – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 травня 2024, 13:55
Великі китайські навчання біля Тайваню. 10 уроків для Заходу – Мік Раян
Політика
Великі китайські навчання біля Тайваню. 10 уроків для Заходу – Мік Раян
Переклад iPress – 28 травня 2024, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється