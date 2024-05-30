Байден наближається до того, що може виявитися одним з його найважливіших рішень у війні в Україні – NYT

Союзники і радники тиснуть на Байдена, вимагаючи дозволити Україні атаки на території росії.

Байден довго опирався наданню Україні дозволу на використання американської зброї на території росії через побоювання, що це може перерости у пряму конфронтацію США з ядерним супротивником.

Тепер, після кількох місяців скарг на обмеження з боку президента України Володимира Зеленського, Білий дім почав офіційну — і, судячи з усього, швидку — переоцінку того, чи варто йти на ризик. Схвалення подальшого використання американської зброї дасть Києву можливість наносити контрудари по артилерійських і ракетних об'єктах, які зараз перебувають до певної міри в безпеці на території росії.

Про це пише The New York Times.

У середу 29 травня в Молдові держсекретар Ентоні Блінкен став першим представником адміністрації, який публічно проголосив, що адміністрація Байдена може "адаптувати й скоригувати" свою позицію щодо атак американською зброєю на території росії, виходячи з мінливих умов на полі бою. Блінкен доповів президенту, що українці, можливо, не зможуть утримати територію між Харковом і російським кордоном, якщо Байден не змінить рішення.

"Це попередження було передано в приватному порядку, що відповідає глибокому небажанню Байдена допускати витік інформації про дискусії у своєму оточенні та чинити тиск на нього з метою зміни стратегії", — пише газета.

Але якщо президент таки змінить свою думку, то, найімовірніше, він дозволить українцям бити лише по військовим цілям всередині росії, які беруть участь у нападах на Україну. Крім того, якщо Байден змінить курс, офіційні особи визнають, що він, швидше за все, ніколи не оголосить про це: замість цього американські артилерійські снаряди й ракети просто почнуть падати на російські військові об'єкти.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і все більша кількість західних лідерів закликають Вашингтон і його союзників зняти обмеження на використання Україною наданої зброї.