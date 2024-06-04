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Байден не виключив використання військової сили США у випадку нападу Китаю на Тайвань

04 червня 2024, 19:57
Байден не виключив використання військової сили США у випадку нападу Китаю на Тайвань
При цьому Байден заявив, що "ми не прагнемо незалежності для Тайваню".

США можуть використати військову силу у випадку, коли Китай нападе на Тайвань.

Про це Джо Байден заявив в інтерв'ю виданню TIME.

Очільник США сказав, що не виключає захист Тайваню, і "це буде залежать від обставин".

"Я чітко дав зрозуміти Сі Цзіньпіну, що ми згодні з політикою попередніх президентів, що ми не прагнемо незалежності Тайваню і не будемо її добиватися. Ми продовжуємо постачати потужності й із цього приводу консультувалися із своїми союзниками в регіоні", - наголосив американський лідер.

Байден додав, що не виключає "використання військової сили США", коли Китай таки нападе на Тайвань.

"Існує різниця між розгортанням наземних сил, військово-повітряних сил, військово-морських сил тощо", - додав президент і відмовився озвучувати подробиці щодо місць, звідки США можуть завдавати удари.

КитайТайваньДжо Байденвійна в Україніросія окупанти

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