Байден незабаром запросить союзників до Білого дому для обговорення реакції на політику КНР

Під час бесіди з головою КНР Сі Цзіньпіном він заявляв про небажання США вступати в конфронтацію з Китаєм

Президент США Джо Байден у четвер заявив, що збирається запросити до Білого дому представників влади "демократичних держав", щоб обговорити способи, яким чином змусити Китай "слідувати правилам".

"Незабаром я маю намір запросити сюди альянс демократій...Ми збираємося залучити Китай до відповідальності, щоб вони дотримувалися правил, будь то пов'язано з Південно-Китайським морем, Східно-Китайським морем або угодою з Тайваню і цілого спектру інших питань", - заявив Байден на прес-конференції в Білому домі, пише "Інтерфакс-Україна"

Байден нагадав, що раніше в березні відбувся чотиристоронній саміт з Індією, Японією та Австралією (Quad), під час якого глави цих держав обговорили способи "залучення Китаю до відповідальності в регіоні"

На прес-конференції Байден також нагадав, що під час бесіди з головою КНР Сі Цзіньпіном він заявляв про небажання США вступати в конфронтацію з Китаєм.

"Ми не шукаємо конфронтації, але знаємо, що буде дуже наполегливе суперництво", - сказав Байден на прес-конференції, розповідаючи про свою розмову з Сі Цзіньпіном після обрання президентом США.

Байден зазначив, що, незважаючи на "серйозне суперництво", США наполягатимуть, щоб Пекін слідував положенням міжнародного права і змагався по-чесному, наприклад, у сфері торгівлі.

Зі свого боку США, пообіцяв Байден, будуть підвищувати конкурентоспроможність, зокрема, вкладаючи більше коштів у різні галузі науки. В контексті суперництва з КНР Байден також згадав про намір Вашингтона зміцнювати союзницькі відносини з іншими країнами.

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