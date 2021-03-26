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Байден незабаром запросить союзників до Білого дому для обговорення реакції на політику КНР

Під час бесіди з головою КНР Сі Цзіньпіном він заявляв про небажання США вступати в конфронтацію з Китаєм
Президент США Джо Байден у четвер заявив, що збирається запросити до Білого дому представників влади "демократичних держав", щоб обговорити способи, яким чином змусити Китай "слідувати правилам".
Байден незабаром запросить союзників до Білого дому для обговорення реакції на політику КНР Фото: Mind.ua

"Незабаром я маю намір запросити сюди альянс демократій...Ми збираємося залучити Китай до відповідальності, щоб вони дотримувалися правил, будь то пов'язано з Південно-Китайським морем, Східно-Китайським морем або угодою з Тайваню і цілого спектру інших питань", - заявив Байден на прес-конференції в Білому домі, пише "Інтерфакс-Україна"

Байден нагадав, що раніше в березні відбувся чотиристоронній саміт з Індією, Японією та Австралією (Quad), під час якого глави цих держав обговорили способи "залучення Китаю до відповідальності в регіоні"

На прес-конференції Байден також нагадав, що під час бесіди з головою КНР Сі Цзіньпіном він заявляв про небажання США вступати в конфронтацію з Китаєм.

"Ми не шукаємо конфронтації, але знаємо, що буде дуже наполегливе суперництво", - сказав Байден на прес-конференції, розповідаючи про свою розмову з Сі Цзіньпіном після обрання президентом США.

Байден зазначив, що, незважаючи на "серйозне суперництво", США наполягатимуть, щоб Пекін слідував положенням міжнародного права і змагався по-чесному, наприклад, у сфері торгівлі.

Зі свого боку США, пообіцяв Байден, будуть підвищувати конкурентоспроможність, зокрема, вкладаючи більше коштів у різні галузі науки. В контексті суперництва з КНР Байден також згадав про намір Вашингтона зміцнювати союзницькі відносини з іншими країнами.

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26 03 2021 10:05
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