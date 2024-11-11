Байден обіцяє витратити всі кошти на підтримку України до кінця свого терміну – Кірбі

Кірбі додав, що "у цій справі має бути баланс", адже Пентагон має поповнювати власні запаси.

Чинний президент США Джо Байден зобов’язався витратити всі гроші, які залишились на підтримку України, поки він залишається на посаді.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в коментарі в ефірі телемарафону Єдині новини.

"Президент зобов’язався витратити кожен долар, який у нас є на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді", — заявив він.

Кірбі додав, що "у цій справі має бути баланс", адже Пентагон має поповнювати власні запаси.

"Але план Байдена — витратити так багато з цього бюджету, як тільки можливо", — сказав він.

Координатор зазначив, що йдеться про шість мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося, що Пентагон відправить Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для систем протиракетної оборони Patriot і NASAMS, які мають прибути найближчими тижнями.

Таке рішення ухвалили у відповідь на активізацію російських атак БПЛА на Україну і намагаючись якомога сильніше озброїти Київ до закінчення терміну повноважень президента Джо Байдена у січні. Додаткова зброя, на думку джерел, також дасть Україні сильнішу позицію на можливих переговорах із рф.

За словами одного з американських чиновників, ці поставки мають задовольнити потреби України в ППО до кінця 2024 року.

Інший чиновник зазначив, що передача зброї Україні зазвичай займає тижні або навіть місяці, а вплив зростання поставок на військові запаси США «викликає велику занепокоєність». Тому Штати розглядають такі варіанти, як викуп зброї в інших країн для передачі Україні.