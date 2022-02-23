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Байден оголосив про санкції проти оператора Nord Stream 2

Сьогодні я наказав своїй адміністрації ввести санкції проти Nord Stream 2 AG та її посадовців
Президент США Джо Байден оголосив, що доручив адміністрації додати компанію Nord Stream 2 AG, яка є оператором нового російського газопроводу, до списку американських санкцій.
Байден оголосив про санкції проти оператора Nord Stream 2 Фото: з вільного доступу
Про це йдеться в заяві президента, оприлюдненій у середу на сайті Білого дому, передає Укрінформ.
 
«Сьогодні я наказав своїй адміністрації ввести санкції проти Nord Stream 2 AG та її посадовців», - наголошується в документі.
 
Він підкреслив, що цьому рішенню передували тісні консультації з урядом ФРН, який напередодні зупинив процес сертифікації російського трубопроводу через вторгнення російських військ на сході України.
 
«Ці кроки є ще однією частиною нашої первинної серії санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я чітко наголосив, ми без вагань робитимемо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію»,- заявив глава Білого дому.
 
Байден також підкреслив, що президент Путін своїми діями створив для світу «величезний стимул відмовитися від російського газу та до інших видів енергії».
 
Президент США також подякував канцлеру ФРН Олафу Шольцу за тісну співпрацю в процесі притягнення Росії до відповідальності за її дії.
 
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок та середу США, Велика Британія, інші західні країни та Євросоюз оголосили про введення санкцій проти Росії через прояви нової агресії з її боку проти України.
 
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23 02 2022 21:38
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