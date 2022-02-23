ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Джо Байден оголосив, що доручив адміністрації додати компанію Nord Stream 2 AG, яка є оператором нового російського газопроводу, до списку американських санкцій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден оголосив про санкції проти оператора Nord Stream 2
Сьогодні я наказав своїй адміністрації ввести санкції проти Nord Stream 2 AG та її посадовців
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться в заяві президента, оприлюдненій у середу на сайті Білого дому, передає Укрінформ.
«Сьогодні я наказав своїй адміністрації ввести санкції проти Nord Stream 2 AG та її посадовців», - наголошується в документі.
Він підкреслив, що цьому рішенню передували тісні консультації з урядом ФРН, який напередодні зупинив процес сертифікації російського трубопроводу через вторгнення російських військ на сході України.
«Ці кроки є ще однією частиною нашої первинної серії санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я чітко наголосив, ми без вагань робитимемо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію»,- заявив глава Білого дому.
Байден також підкреслив, що президент Путін своїми діями створив для світу «величезний стимул відмовитися від російського газу та до інших видів енергії».
Президент США також подякував канцлеру ФРН Олафу Шольцу за тісну співпрацю в процесі притягнення Росії до відповідальності за її дії.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок та середу США, Велика Британія, інші західні країни та Євросоюз оголосили про введення санкцій проти Росії через прояви нової агресії з її боку проти України.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 02 2022 21:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Байден оголосив про введення санкцій проти Росії
- ФОТО Посольство США "потролило" Путіна за його версію історії України
- ВІДЕО Зеленський і Шольц проводять зустріч із ЗМІ
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі