Байден під час зустрічі з Сі Цзіньпінем обговорить війну в Україні – Кірбі

За словами Кірбі, Китай міг би зіграти певну роль, допомагаючи США підтримувати Київ.

На зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном президент США Джо Байден планує, серед іншого, обговорити війну РФ проти України, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Штатів Джон Кірбі.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Розмова ще не відбулась і я не хочу забігати наперед. Думаю, вони, безумовно, будуть говорити про те, що відбувається в Україні", - сказав Кірбі.

За його словами, Байден чітко дасть зрозуміти, що США будуть і надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Він також додав, що Китай міг би зіграти певну роль, допомагаючи США підтримувати Київ, а також сприяти просуванню бачення українського президента Володимира Зеленського щодо справедливого миру.

Ще однією темою переговорів буде ситуація на Близькому Сході.

"Безумовно, ми вітали б можливості, щоб Китай захотів бути корисним в наданні підтримки Ізраїлю, необхідної для його захисту, а також для надання гуманітарної допомоги тим, хто її потребує", – зазначив Кірбі.

Зустріч Байдена та Сі відбудеться сьогодні 15 листопада на полях форуму АТЕС у Сан-Франциско. Китайський лідер уже прибув до США. Гучних оголошень після зустрічі не очікується, але на порядку денному багато складних питань.

Очікується також, що Байден закликатиме Сі вплинути на КНДР, яка активізує випробування балістичних ракет та передає боєприпаси росії для війни проти України.

Крім того, Байден може закликати Китай вплинути на Іран, щоб Тегеран та його ставленики не провокували розширення війни Ізраїлю та Хамас.

Востаннє Байден та Сі зустрічалися майже рік тому на полях саміту G20 на Балі в Індонезії.

Президент Китаю Сі Цзіньпін розпочав свій перший візит до Сполучених Штатів за шість років.

Ця зустріч стане першою особистою зустріччю лідерів США та Китаю за рік, і офіційні особи США розглядають її як можливість зменшити напругу у тому, що багато хто називає найнебезпечнішим суперництвом у світі.