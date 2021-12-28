Байден підписав оборонний бюджет США із $300 млн для України

Закон надає життєво важливі переваги та розширює доступ до правосуддя для військовослужбовців та їхніх сімей, а також включає важливі органи для підтримки національної оборони нашої країни

Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 фінансовий рік, який дозволяє витрати на оборону у розмірі $770 мільярдів.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Закон надає життєво важливі переваги та розширює доступ до правосуддя для військовослужбовців та їхніх сімей, а також включає важливі органи для підтримки національної оборони нашої країни", - сказав Байден після підписання законопроєкту.

Закон, що передбачає збільшення військових витрат приблизно на 5% порівняно з минулим роком, став компромісом після інтенсивних переговорів між демократами та республіканцями в Палаті представників та Сенаті, які зайшли в глухий кут через суперечки з приводу політики щодо Китаю та Росії.

Він включає збільшення заробітної плати військовослужбовцям на 2,7% та збільшення закупівель літаків та кораблів, а також стратегії боротьби з геополітичними загрозами, особливо з Росією та Китаєм.

Документ включає $300 мільйонів для Ініціативи зі сприяння безпеці України, яка забезпечує підтримку Збройних сил України, $4 мільярди для Європейської оборонної ініціативи та $150 мільйонів для співпраці у сфері безпеки у країнах Балтії.

Нагадаємо, переговори між Сполученими Штатами та Росією, на яких обговорять ситуацію в Україні, мають відбутися 10 січня.