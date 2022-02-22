ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Джо Байден підписав указ про блокування майна певних осіб і заборону певних угод у зв'язку із зусиллями Росії, спрямованими на підрив суверенітету і територіальної цілісності України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден підписав указ про санкції у зв'язку з підривом суверенітету України
Фото: з вільного доступу
Текст указу оприлюднено на сайті Білого дому, повідомляє Укрінформ.
У документі вказується, що заяви керівництва РФ про визнання незалежності так званих "Л/ДНР" суперечать зобов’язанням Росії за Мінськими домовленостями і загрожують миру, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності України. А це "становить надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".
У цьому зв’язку накладається заборона на: нові інвестиції в так звані "Л/ДНР" з боку будь-якої особи в США; експорт, реекспорт, продаж та поставки будь-яких товарів на ці території; будь-які фінансові або гарантійні операції з американського боку. Крім того, блокується майно та інтереси всіх осіб, які вестимуть діяльність на окупованих територіях або здійснюватимуть матеріальну допомогу чи іншу підтримку особам, котрі перебувають під санкціями.
Окрім того, забороняються будь-які транзакції, що порушують обмеження, введені цим указом, а також каратиметься змова для обходу таких заборон. Вводяться візові санкції проти осіб, визначених указом.
Як повідомляв Укрінформ, президент Росії підписав укази про визнання самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.
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