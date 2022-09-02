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Байден після року ігнору нарешті визнав Tesla найбільшим виробником електромобілів у США

Прихильники Tesla навіть запустили кампанію в соціальних мережах, щоб тиснути на президента, щоб той визнав статус Teslа
Президент США Джо Байден у вівторок публічно визнав статус Tesla як найбільшого виробника електромобілів у країні вперше за час свого президентства.
Байден після року ігнору нарешті визнав Tesla найбільшим виробником електромобілів у США Фото: General Motors

Про це повідомляє CNBC, зазначає Економічна правда.

Зазначається, що Байден згадав Tesla під час виступу з метою просування американських компаній, що розширюють національну інфраструктуру електромобілів.

Як нагадує видання, раніше він уникав згадки Tesla у своїх виступах, вважаючи, що компанія нлаштована проти профспілок.

"Згадка про Tesla з'явилась також після того, як Маск місяцями критикував президента США.

Маск, зокрема, обурився планами Байдена на підтримку профспілок та витрат на інфраструктуру, а також його очевидною байдужістю до Маска, його компаній і лідерства Tesla у виробництві електромобілів та інфраструктурі зарядки", - додає CNBC.

Маск також висловив невдоволення з приводу того, що Tesla не була запрошена до Білого дому для обговорення електромобілів разом з іншими автовиробниками, такими як GM і Ford.

Прихильники Tesla навіть запустили кампанію в соціальних мережах, щоб тиснути на президента, щоб той визнав статус Tesla.

Поряд з Tesla та іншими, Байден також похвалив виробника обладнання для швидкої зарядки Tritium  за створення нового виробничого підприємства в Теннессі.

А також - Intel за її плани побудувати великий завод по виробництву напівпровідникових мікросхем в Огайо.

"З 2021 року компанії оголосили про інвестиції на загальну суму понад 200 мільярдів доларів у вітчизняне виробництво тут, в Америці. Від культових компаній, таких як GM і Ford, які займаються виробництвом нових електромобілів, до Tesla, найбільшого виробника електромобілів у нашій країні, до інноваційних молодих компаній, таких як Rivian, що створює електровантажівки, або Proterra, які виготовляють електробуси", - сказав Байден.

Раніше автовиробник Tesla прозвітував про рекордні поставки електромобілів у 4 кварталі минулого року та у 2021 році в цілому. 

Так, Tesla відзвітувала про рекордні поставки на ринок електромобілів у IV кварталі 2021 року - вони досягли 308 600 машин. Поставки за весь рік - 936 172 автомобілі. Обидва показники значно перевершили консенсус-прогнози аналітиків.

Нагадаємо, що за попередній рік зростання постачань Tesla становить 87%. При цьому майже третину машин (308 600 одиниць) було продано наприкінці року - із жовтня по січень.

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09 02 2022 13:35
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