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Байден планує переговори за участі союзників та РФ через її претензії до розширення НАТО

Байден сказав, що у розмові з Путіним був дуже прямолінійним і чітко дав зрозуміти, що за вторгнення до України будуть серйозні наслідки, у тому числі економічні наслідки "небачених масштабів"
Президент США Джо Байден розповів про наміри організувати переговори за участі ключових союзників у НАТО, а також Росії, через претензії останньої до розширення НАТО на схід, у яких Кремль вбачає загрозу безпеці РФ.
Байден планує переговори за участі союзників та РФ через її претензії до розширення НАТО Фото: з вільного доступу

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байден сказав у спілкуванні з журналістами 8 грудня, розшифровку якого наводить Білий дім. Запитання стосувалися відеозустрічі лідерів США та РФ 7 грудня.

Байден сказав, що у розмові з Путіним був дуже прямолінійним і чітко дав зрозуміти, що за вторгнення до України будуть серйозні наслідки, у тому числі економічні наслідки "небачених масштабів".

"На додачу до того, я чітко сказав, що також ми надаватимемо українцям засоби для підвищення обороноздатності", - сказав президент США. 

Він також висловив переконання, що Путін почув сигнали, які хотіли до нього донести. 

"Гарні новини полягають у тому, що наші команди постійно на зв’язку. Ми сподіваємося, що до п’ятниці зможемо сказати й оголосити, що у нас будуть зустрічі на вищому рівні, не лише за нашої участі, але й щонайменш чотирьох наших найбільших союзників у НАТО та Росії, щоб обговорити стурбованість Росії з приводу НАТО і можливо чи ні напрацювати якісь рішення, щоб знизити напругу на східному флангу", - сказав Байден.

Путін 8 грудня сказав, що Росія готує свої пропозиції у продовження розмови про її претензії щодо НАТО та що лідери нібито домовились про створення "відповідної структури, яка зможе цим професійно займатися". 

Нагадаємо, що Путін назвав провокаційним запитання, чи має намір РФ нападати на Україну.

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09 12 2021 10:55
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