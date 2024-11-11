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ПОЛІТИКА

Байден планує переконати Трампа продовжити підтримку України – Салліван

11 листопада 2024, 09:17
Байден планує переконати Трампа продовжити підтримку України – Салліван
з вільних джерел
"Нинішня адміністрація має намір до 20 січня 2025 року надіслати Україні весь обсяг ресурсів і допомоги, які виділив Конгрес".

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що чинний американський лідер переконуватиме Дональда Трампа продовжувати надання допомоги Україні. 

Про це повідомляє CBS News.

"Підхід адміністрації Байдена в останні дні його каденції залишається таким же, як і впродовж останніх двох з половиною років: поставити Україну в якомога сильнішу позицію на полі бою, щоб вона, зрештою, зайняла якомога сильнішу позицію за столом переговорів", – зазначив Салліван.

За його словами, нинішня адміністрація має намір до 20 січня 2025 року надіслати Україні весь обсяг ресурсів і допомоги, які виділив Конгрес.

"І, звичайно, президент Байден матиме можливість впродовж наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати не повинні відходити від України, що відхід від України означає ще більшу нестабільність в Європі", – додав він.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрінеться з новообраним президентом Дональдом Трампом у Білому домі 13 листопада.  6 січня 2025 року Конгрес затвердить голосування Колегії виборщиків, а 20 січня відбудеться інавгурація 47-го президента США.

війнаДональд ТрампДжо Байденпідтримка України

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