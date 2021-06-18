Байден подарував Путіну окуляри та кришталевого бізона і отримав у відповідь набір з хохломою

Президенти США і РФ Джо Байден та Володимир Путін під час саміту в Женеві 16 червня обмінялися подарунками.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

Байден подарував російському лідеру сонцезахисні окуляри-авіатори, виготовлені на американському заводі Randolph USA. Там із 1978 року виготовляють окуляри для пілотів винищувачів, зокрема в країнах-членах і союзниках НАТО.

Також глава США подарував Путіну кришталеву статуетку бізона виробництва нью-йоркської компанії Steuben Glass. Вона представляє силу, єдність і стійкість, заявила американська сторона. Бізони є національними ссавцями США з 2016 року.

За даними російських ЗМІ, Путін подарував американському колезі письмовий набір "Москва" з хохломським розписом.