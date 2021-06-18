ПОЛІТИКА НОВИНИПрезиденти США і РФ Джо Байден та Володимир Путін під час саміту в Женеві 16 червня обмінялися подарунками.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден подарував Путіну окуляри та кришталевого бізона і отримав у відповідь набір з хохломою
Фото: Європейська правда
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.
Байден подарував російському лідеру сонцезахисні окуляри-авіатори, виготовлені на американському заводі Randolph USA. Там із 1978 року виготовляють окуляри для пілотів винищувачів, зокрема в країнах-членах і союзниках НАТО.
Також глава США подарував Путіну кришталеву статуетку бізона виробництва нью-йоркської компанії Steuben Glass. Вона представляє силу, єдність і стійкість, заявила американська сторона. Бізони є національними ссавцями США з 2016 року.
За даними російських ЗМІ, Путін подарував американському колезі письмовий набір "Москва" з хохломським розписом.
Нагадаємо, що у середу відбулася перша зустріч президентів США Джо Байдена й Росії Володимира Путіна, яка пройшла в Женеві за ініціативи глави Білого дому.
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