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Байден подарував Путіну окуляри та кришталевого бізона і отримав у відповідь набір з хохломою

Президенти США і РФ Джо Байден та Володимир Путін під час саміту в Женеві 16 червня обмінялися подарунками.
Байден подарував Путіну окуляри та кришталевого бізона і отримав у відповідь набір з хохломою Фото: Європейська правда
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.
 
Байден подарував російському лідеру сонцезахисні окуляри-авіатори, виготовлені на американському заводі Randolph USA. Там із 1978 року виготовляють окуляри для пілотів винищувачів, зокрема в країнах-членах і союзниках НАТО.
 
Також глава США подарував Путіну кришталеву статуетку бізона виробництва нью-йоркської компанії Steuben Glass. Вона представляє силу, єдність і стійкість, заявила американська сторона. Бізони є національними ссавцями США з 2016 року.
 
За даними російських ЗМІ, Путін подарував американському колезі письмовий набір "Москва" з хохломським розписом.
 
Нагадаємо, що у середу відбулася перша зустріч президентів США Джо Байдена й Росії Володимира Путіна, яка пройшла в Женеві за ініціативи глави Білого дому.
 
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18 06 2021 13:44
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