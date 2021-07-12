Байден поговорив про агресію РФ із лідерами Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії

Президент США Джозеф Байден поговорив із лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії перед відеодзвінком президенту Росії Володимиру Путіну. Вони обговорювали нарощування російських військ на кордонах України.

Про це інформує пресслужба Білого Дому, повідомляє Громадське.

У дзвінку взяли участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент США Джо Байден.

"Вони [лідери] закликали Росію здійснити деескалацію напруженості та погодилися з тим, що дипломатія, особливо в межах "нормандського формату", є єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі через виконання Мінських угод", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, лідери також наголосили на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Вони домовилися, що їхні команди підтримуватимуть тісний контакт, зокрема у консультаціях із союзниками з НАТО та партнерами з ЄС завдяки "скоординованому та всеосяжному підходу".

Переговори Байдена і Путіна

Вони відбудуться на тлі нового загострення на українсько-російському кордоні та інформації про те, що Росія може готувати повномасштабне військове вторгнення в Україну на початку 2022 року.

Помічник Путіна Юрій Ушаков зазначав, що нова зустріч стане продовженням червневого саміту в Женеві. За його словами, президенти обговорять "незадовільну ситуацію у двосторонніх відносинах", а також Україну, Афганістан, Іран та Лівію.

Водночас президент США зазначав, що під час розмови очікує на тривалу дискусію. І наголошував, що не визнає жодних "червоних ліній", які намагається встановити Путін щодо НАТО й України.

Американський лідер також заявив, що готує набір ініціатив, аби стримати президента Росії на тлі стягування російських військ до українського кордону та загрози ескалації конфлікту.

Нагадаємо, що Сполученим Штатам завдяки активному впливу на європейських союзників і шляхом надання їм розвідувальної інформації вдалося переконати європейські країни в тому, що Росія готує вторгнення в Україну.