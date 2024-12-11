Байден посилює боротьбу щодо рф, КНДР, Ірану та Китаю до інавгурації Трампа – Reuters
11 грудня 2024, 15:33
Фото: Reuters
В адміністрації президента розробляють нові стратегії, аби протидіяти співпраці між цими країнами.
Президент США Джо Байден підштовхує американські агентства національної безпеки розробляти нові стратегії для боротьби з ризикованими зв'язками між рф, Іраном, Північною Кореєю та Китаєм, що стають сильнішими, до інавгурації Дональда Трампа.
Про це розповіли американські чиновники, передає Reuters.
За словами Байдена, в обмін на допомогу Ірану у військових діях рф в Україні москва надає країні винищувачі, засоби протиракетної оборони та космічні технології.
Також в адміністрації президента США заявили, що російський диктатор путін надає КНДР паливо, гроші і технології, а також визнає її де-факто ядерною державою. Крім того, росія проводить з Китаєм спільне патрулювання в Арктиці.
"Засекречений документ був описаний в загальних рисах журналістам, але не пройшов незалежну перевірку Reuters. росія, Китай, Іран і Північна Корея в минулому оскаржували подібні оцінки і звинувачували Вашингтон у дестабілізуючій поведінці", - зазначили у матеріалі.
Водночас у новому документі Байдена йдеться про те, що різні гілки американського уряду мають змінити групи, які наразі організовано за регіональною ознакою, аби краще зосередитися на питаннях, які пов'язують чотири країни, що охоплюють Європу та Азію.
Таким чином ці стратегії та політичні пропозиції можуть бути реалізовані або відхилені новообраним президентом Дональдом Трампом, який вступить на посаду 20 січня.
"Коли нова команда подивиться на нього, я не думаю, що вони побачать у ньому щось, що намагається їх обмежити або схилити до того чи іншого варіанту політики", - зауважив анонімно один з високопоставлених чиновників адміністрації.
Своєю чергою інший чиновник наголосив, що вони планують створити "нові варіанти, щоб нова команда і Конгрес могли дійсно братися до роботи".
За словами посадовців, така стратегія включає забезпечення того, що будь-які санкції та експортний контроль, які були накладені на чотири країни, застосовувалися скоординовано, щоб не було ризику зворотної реакції цих держав.
Також завдяки таким діям США зможуть краще справлятися з викликами, які охоплюють кілька країн. До прикладу, той факт, що війська КНДР зараз служать в рф.
"Зараз ми живемо у світі, де наші супротивники і наші конкуренти дуже швидко вчаться один в одного", - підкреслив один з чиновників.
Інший урядовець наголосив, що співпраця між країнами має свої межі, зокрема росія та Іран не допомагають своєму союзнику сирійському диктатору Башару Асаду, режим якого було повалено на минулих вихідних.
"Це перегрупування ставить перед Китаєм питання про те, яке майбутнє він хоче бачити, і чи дійсно він хоче бути ва-банк з цим угрупованням", - додав співрозмовник.