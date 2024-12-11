Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Байден посилює боротьбу щодо рф, КНДР, Ірану та Китаю до інавгурації Трампа – Reuters

11 грудня 2024, 15:33
Байден посилює боротьбу щодо рф, КНДР, Ірану та Китаю до інавгурації Трампа – Reuters
Фото: Reuters
В адміністрації президента розробляють нові стратегії, аби протидіяти співпраці між цими країнами.
Президент США Джо Байден підштовхує американські агентства національної безпеки розробляти нові стратегії для боротьби з ризикованими зв'язками між рф, Іраном, Північною Кореєю та Китаєм, що стають сильнішими, до інавгурації Дональда Трампа.
 
Про це розповіли американські чиновники, передає Reuters. 
 
За словами Байдена, в обмін на допомогу Ірану у військових діях рф в Україні москва надає країні винищувачі, засоби протиракетної оборони та космічні технології.
 
Також в адміністрації президента США заявили, що російський диктатор путін надає КНДР паливо, гроші і технології, а також визнає її де-факто ядерною державою. Крім того, росія проводить з Китаєм спільне патрулювання в Арктиці. 
 
"Засекречений документ був описаний в загальних рисах журналістам, але не пройшов незалежну перевірку Reuters. росія, Китай, Іран і Північна Корея в минулому оскаржували подібні оцінки і звинувачували Вашингтон у дестабілізуючій поведінці", - зазначили у матеріалі.
 
Водночас у новому документі Байдена йдеться про те, що різні гілки американського уряду мають змінити групи, які наразі організовано за регіональною ознакою, аби краще зосередитися на питаннях, які пов'язують чотири країни, що охоплюють Європу та Азію.
 
Таким чином ці стратегії та політичні пропозиції можуть бути реалізовані або відхилені новообраним президентом Дональдом Трампом, який вступить на посаду 20 січня.
 
"Коли нова команда подивиться на нього, я не думаю, що вони побачать у ньому щось, що намагається їх обмежити або схилити до того чи іншого варіанту політики", - зауважив анонімно один з високопоставлених чиновників адміністрації.
 
Своєю чергою інший чиновник наголосив, що вони планують створити "нові варіанти, щоб нова команда і Конгрес могли дійсно братися до роботи".
 
За словами посадовців, така стратегія включає забезпечення того, що будь-які санкції та експортний контроль, які були накладені на чотири країни, застосовувалися скоординовано, щоб не було ризику зворотної реакції цих держав.
 
Також завдяки таким діям США зможуть краще справлятися з викликами, які охоплюють кілька країн. До прикладу, той факт, що війська КНДР зараз служать в рф. 
 
"Зараз ми живемо у світі, де наші супротивники і наші конкуренти дуже швидко вчаться один в одного", - підкреслив один з чиновників.
 
Інший урядовець наголосив, що співпраця між країнами має свої межі, зокрема росія та Іран не допомагають своєму союзнику сирійському диктатору Башару Асаду, режим якого було повалено на минулих вихідних. 
 
"Це перегрупування ставить перед Китаєм питання про те, яке майбутнє він хоче бачити, і чи дійсно він хоче бути ва-банк з цим угрупованням", - додав співрозмовник.

 

Джо Байденвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Огляд московської кампанії
Cуспільство
Огляд московської кампанії "Осінь 2024": кров за землю. Припинення вогню зараз лише зробить гамбіт путіна успішним – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 14:58
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Політика
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 12:30
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Політика
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 00:02
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 14:29
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Політика
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 12:40
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 08:38
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Політика
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 14:23
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Політика
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 12:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється