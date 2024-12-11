Байден посилює боротьбу щодо рф, КНДР, Ірану та Китаю до інавгурації Трампа – Reuters

В адміністрації президента розробляють нові стратегії, аби протидіяти співпраці між цими країнами.

Президент США Джо Байден підштовхує американські агентства національної безпеки розробляти нові стратегії для боротьби з ризикованими зв'язками між рф, Іраном, Північною Кореєю та Китаєм, що стають сильнішими, до інавгурації Дональда Трампа.

Про це розповіли американські чиновники, передає Reuters.

За словами Байдена, в обмін на допомогу Ірану у військових діях рф в Україні москва надає країні винищувачі, засоби протиракетної оборони та космічні технології.

Також в адміністрації президента США заявили, що російський диктатор путін надає КНДР паливо, гроші і технології, а також визнає її де-факто ядерною державою. Крім того, росія проводить з Китаєм спільне патрулювання в Арктиці.