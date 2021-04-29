Байден представив Конгресу пакет стимулів обсягом $1,8 трлн, орієнтований на соціальний сектор

Пропозиції стосуються освітніх програм, а також соціального забезпечення сімей з низьким або середнім доходом

Пропозиції Байдена передбачають витрати розміром $1 трлн протягом 10 років, а також податкові пільги загальною сумою $800 млрд.

Президент США Джо Байден, який виступив у середу в Конгресі, представив новий пакет стимулів загальним обсягом $1,8 трлн, орієнтований на підтримку американських родин, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Пропозиції Байдена передбачають витрати розміром $1 трлн протягом 10 років, а також податкові пільги загальною сумою $800 млрд.

Пропозиції стосуються освітніх програм, а також соціального забезпечення сімей з низьким або середнім доходом. Зокрема, Байден пропонує створити загальнонаціональну програму оплати відпустки з догляду за хворими дітьми або дорослими.

Засоби для оплати соціальних програм адміністрація Байдена розраховує залучити за рахунок підвищення ставки прибуткового податку для заможних американців до 39,6% з 37%. Крім того, президент пропонує підняти податок на дохід від приросту капіталу і дивідендів для людей, які заробляють від $1 млн, майже вдвічі - до 39,6% з 20%. З урахуванням чинної надбавки до податку на дохід від інвестицій в 3,8 процентного пункту, ставка податку для багатих американців досягне 43,4% (зараз - 23,8%).

План Байдена також містить зниження податків для людей з низьким і середнім доходом, зокрема продовження на постійній основі деяких податкових пільг.

Нагадаємо, що у США готують новий пакет підтримки економіки на 3 трлн доларів