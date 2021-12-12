Байден предупредил Путина: Россия заплатит "ужасную цену", если вторгнется в Украину
Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".
"Я совершенно ясно дал понять президенту Путину... что, если он двинется в Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными, разрушительными", - сказал Байден.
Он сказал журналистам, что возможность отправки наземных войск США в Украину в случае российского вторжения "никогда не обсуждалась", хотя США и НАТО следует направить больше сил на восточный фланг стран НАТО для усиления их защиты.
Напомним, МИД России накануне обнародовал требование к НАТО отменить обещание 2008 года по поводу членства Украины и Грузии в Альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование.
Как сообщалось, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на ее выполнение.
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