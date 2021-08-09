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Байден продовжив дію надзвичайної ситуації та санкції через втручання у вибори в США

Попри відсутність доказів, що будь-яка іноземна держава змінила результати чи підрахунок голосів на виборах у США, іноземні держави історично прагнули використати вільну й відкриту політичну систему Америки
Президент США Джо Байден продовжив на наступний рік дію надзвичайної ситуації національного масштабу, а також санкції у зв’язку із загрозою іноземного втручання в американські вибори.
Байден продовжив дію надзвичайної ситуації та санкції через втручання у вибори в США Фото: Білий дім
Про це йдеться в офіційному листі президента Байдена спікеру Палати представників і голові Сенату США, оприлюдненому в вівторок на сайті Білого дому.
 
"Попри відсутність доказів, що будь-яка іноземна держава змінила результати чи підрахунок голосів на виборах у США, іноземні держави історично прагнули використати вільну й відкриту політичну систему Америки. Останніми роками поширення цифрових пристроїв та інтернет-комунікацій створило суттєві вразливості й збільшило масштаби та інтенсивність загроз іноземного втручання",- зазначається в документі.
 
У цьому зв’язку президент продовжив дію надзвичайної ситуації, оголошену указом його попередника від 12 вересня 2018 року.
 
Нагадаємо: відповідно до американського законодавства, надзвичайні ситуації національного масштабу в США оголошуються указом президента й діють упродовж року. Вони втрачають чинність автоматично, якщо тільки впродовж 90 днів не будуть продовжені новим розпорядженням президента США.
 
Завдяки цьому уряд країни отримує можливості для додаткового фінансування з метою реагування на загрози, а також введення санкцій проти іноземних фізичних і юридичних осіб.
 
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08 09 2021 12:33
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