Байден продовжив дію надзвичайної ситуації та санкції через втручання у вибори в США

Попри відсутність доказів, що будь-яка іноземна держава змінила результати чи підрахунок голосів на виборах у США, іноземні держави історично прагнули використати вільну й відкриту політичну систему Америки

Президент США Джо Байден продовжив на наступний рік дію надзвичайної ситуації національного масштабу, а також санкції у зв’язку із загрозою іноземного втручання в американські вибори.

Про це йдеться в офіційному листі президента Байдена спікеру Палати представників і голові Сенату США, оприлюдненому в вівторок на сайті Білого дому.

"Попри відсутність доказів, що будь-яка іноземна держава змінила результати чи підрахунок голосів на виборах у США, іноземні держави історично прагнули використати вільну й відкриту політичну систему Америки. Останніми роками поширення цифрових пристроїв та інтернет-комунікацій створило суттєві вразливості й збільшило масштаби та інтенсивність загроз іноземного втручання",- зазначається в документі.

У цьому зв’язку президент продовжив дію надзвичайної ситуації, оголошену указом його попередника від 12 вересня 2018 року.

Нагадаємо: відповідно до американського законодавства, надзвичайні ситуації національного масштабу в США оголошуються указом президента й діють упродовж року. Вони втрачають чинність автоматично, якщо тільки впродовж 90 днів не будуть продовжені новим розпорядженням президента США.

Завдяки цьому уряд країни отримує можливості для додаткового фінансування з метою реагування на загрози, а також введення санкцій проти іноземних фізичних і юридичних осіб.