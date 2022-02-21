ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів засідання Ради національної безпеки. Говорили про ситуацію навколо України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден провів засідання Ради національної безпеки щодо ситуації в Україні
Сьогодні президент Байден скликав засідання Ради національної безпеки для обговорення останніх подій, пов'язаних з нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України
Фото: з вільного доступу
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.
Під час засідання було обговорено російську ескалацію навколо України.
"Сьогодні президент Байден скликав засідання Ради національної безпеки для обговорення останніх подій, пов'язаних з нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України", - пише пресслужба Білого дому.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Франції Еммануель Макрон готується зателефонувати канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та лідеру Сполучених Штатів Америки Джо Байдену.
Тим часом Байден готовий до переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
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21 02 2022 11:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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