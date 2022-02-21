Байден провів засідання Ради національної безпеки щодо ситуації в Україні Сьогодні президент Байден скликав засідання Ради національної безпеки для обговорення останніх подій, пов'язаних з нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів засідання Ради національної безпеки. Говорили про ситуацію навколо України.

Фото: з вільного доступу

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