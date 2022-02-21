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Байден провів засідання Ради національної безпеки щодо ситуації в Україні

Сьогодні президент Байден скликав засідання Ради національної безпеки для обговорення останніх подій, пов'язаних з нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів засідання Ради національної безпеки. Говорили про ситуацію навколо України.
Байден провів засідання Ради національної безпеки щодо ситуації в Україні Фото: з вільного доступу
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.
 
Під час засідання було обговорено російську ескалацію навколо України.
 
"Сьогодні президент Байден скликав засідання Ради національної безпеки для обговорення останніх подій, пов'язаних з нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України", - пише пресслужба Білого дому.
 
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Франції Еммануель Макрон готується зателефонувати канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та лідеру Сполучених Штатів Америки Джо Байдену.
 
Тим часом Байден готовий до переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
 
 
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21 02 2022 11:34
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