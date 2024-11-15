Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Байден розпочав шестиденний візит до Латинської Америки на тлі політичних змін у США

15 листопада 2024, 10:59
Байден розпочав шестиденний візит до Латинської Америки на тлі політичних змін у США
Американський лідер відвідає кілька міжнародних заходів на тлі завершення свого президентського терміну.

Президент США Джо Байден у четвер, 14 листопада, прибув до Перу, розпочавши свій шестиденний візит до Латинської Америки для участі в останніх великих міжнародних самітах на тлі завершення свого терміну перебування на посаді, в той час як світові лідери готуються до повернення до Білого дому Дональда Трампа.

Про це повідомляє AP.

Візит на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС)в Перу, зупинки в тропічних лісах Амазонії та саміт лідерів країн G20 у Бразилії дають Байдену один з останніх шансів на посаді президента США зустрітися з главами держав, з якими він працював протягом багатьох років.

Але погляди світових лідерів наразі міцно прикуті до Трампа. Низка глав держав уже провели телефонні розмови з новообраним американським лідером.

Представники Білого дому наполягають на тому, що візити Байдена будуть змістовними та включатимуть переговори зі світовими лідерами, в тому числі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а також спільну зустріч із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем і прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.

Як заявив журналістам радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, зустріч з Юном та Ішібою буде спрямована на закріплення прогресу, досягнутого з часу їхніх тристоронніх переговорів минулого року, зокрема, посилення безпеки та економічної співпраці на тлі дедалі більш напружених відносин з Китаєм і Північною Кореєю. За словами Саллівана, зустріч також дасть можливість обговорити відправку північнокорейських військ до Росії для допомоги у війні проти України.

Між самітами Байден відвідає тропічні ліси Амазонії, що стане першою такою поїздкою чинного президента США.

Зустріч Байдена з Сі, ймовірно, стане найбільш значущим моментом за час перебування американського президента в Південній Америці. Білий дім місяцями працював над організацією зустрічі Байдена з лідером країни, яка є найвідомішим економічним і національним конкурентом США.

Для Сі в центрі уваги буде передвиборча обіцянка Трампа запровадити 60% тарифи на китайський імпорт. Трамп уже оголосив про плани призначити на ключові посади політиків із жорсткою позицією щодо Пекіна.

Очікується, що Байден та Сі проведуть переговори, які охоплять низку глобальних проблем, зокрема, підтримку Китаєм війни росії проти України та присутність понад десяти тисяч північнокорейських солдатів у рф.

Джо БайденЛатинська АмерикаСі Цзіньпін

Останні матеріали

Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Політика
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 21:44
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Політика
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 20:04
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Політика
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 16:41
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Політика
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 12:49
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Політика
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 12:34
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 01:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється