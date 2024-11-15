Байден розпочав шестиденний візит до Латинської Америки на тлі політичних змін у США

Американський лідер відвідає кілька міжнародних заходів на тлі завершення свого президентського терміну.

Президент США Джо Байден у четвер, 14 листопада, прибув до Перу, розпочавши свій шестиденний візит до Латинської Америки для участі в останніх великих міжнародних самітах на тлі завершення свого терміну перебування на посаді, в той час як світові лідери готуються до повернення до Білого дому Дональда Трампа.

Про це повідомляє AP.

Візит на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС)в Перу, зупинки в тропічних лісах Амазонії та саміт лідерів країн G20 у Бразилії дають Байдену один з останніх шансів на посаді президента США зустрітися з главами держав, з якими він працював протягом багатьох років.

Але погляди світових лідерів наразі міцно прикуті до Трампа. Низка глав держав уже провели телефонні розмови з новообраним американським лідером.

Представники Білого дому наполягають на тому, що візити Байдена будуть змістовними та включатимуть переговори зі світовими лідерами, в тому числі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а також спільну зустріч із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем і прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.

Як заявив журналістам радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, зустріч з Юном та Ішібою буде спрямована на закріплення прогресу, досягнутого з часу їхніх тристоронніх переговорів минулого року, зокрема, посилення безпеки та економічної співпраці на тлі дедалі більш напружених відносин з Китаєм і Північною Кореєю. За словами Саллівана, зустріч також дасть можливість обговорити відправку північнокорейських військ до Росії для допомоги у війні проти України.

Між самітами Байден відвідає тропічні ліси Амазонії, що стане першою такою поїздкою чинного президента США.

Зустріч Байдена з Сі, ймовірно, стане найбільш значущим моментом за час перебування американського президента в Південній Америці. Білий дім місяцями працював над організацією зустрічі Байдена з лідером країни, яка є найвідомішим економічним і національним конкурентом США.

Для Сі в центрі уваги буде передвиборча обіцянка Трампа запровадити 60% тарифи на китайський імпорт. Трамп уже оголосив про плани призначити на ключові посади політиків із жорсткою позицією щодо Пекіна.

Очікується, що Байден та Сі проведуть переговори, які охоплять низку глобальних проблем, зокрема, підтримку Китаєм війни росії проти України та присутність понад десяти тисяч північнокорейських солдатів у рф.