Байден, Шольц, Стармер і Макрон обговорили у Берліні підтримку України і ситуацію на Близькому Сході – The Guardian

Прем’єр-міністр Великобританії підтвердив підтримку України і єдність між союзниками у цьому питанні.

У Берліні відбулася зустріч лідерів чотирьох держав (Quad): США Джо Байдена, Франції Еммануеля Макрона, Німеччини Олафа Шольца і Британії Кіра Стармера.

Про це пише The Guardian.

На пресконференції британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що зустріч була продуктивна. На ній говорили про ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні.

"Ми залишаємось єдиними у нашій підтримці України... Ми із президентом Зеленським чітко розуміємо, що єдиний прийнятний результат — це суверенна Україна та справедливий мир. Ми хочемо бачити Україну процвітаючою та безпечною і працюватимемо разом, щоб це сталося", - наголосив глава британського уряду.

Стармер зауважив, що росія слабшає в міру продовження війни, яка поглинає 40% бюджету. Останній зазнав найбільших щоденних втрат за останній місяць.