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Байден, Шольц, Стармер і Макрон обговорили у Берліні підтримку України і ситуацію на Близькому Сході – The Guardian

18 жовтня 2024, 20:08
Байден, Шольц, Стармер і Макрон обговорили у Берліні підтримку України і ситуацію на Близькому Сході – The Guardian
Фото: скриншот відео
Прем’єр-міністр Великобританії підтвердив підтримку України і єдність між союзниками у цьому питанні.
У Берліні відбулася зустріч лідерів чотирьох держав (Quad): США Джо Байдена, Франції Еммануеля Макрона, Німеччини Олафа Шольца і Британії Кіра Стармера.
 
Про це пише The Guardian.
 
На пресконференції британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що зустріч була продуктивна. На ній говорили про ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні.
 
"Ми залишаємось єдиними у нашій підтримці України... Ми із президентом Зеленським чітко розуміємо, що єдиний прийнятний результат — це суверенна Україна та справедливий мир. Ми хочемо бачити Україну процвітаючою та безпечною і працюватимемо разом, щоб це сталося", - наголосив глава британського уряду.
 
Стармер зауважив, що росія слабшає в міру продовження війни, яка поглинає 40% бюджету. Останній зазнав найбільших щоденних втрат за останній місяць.
 
Quad обговорив, як прискорити свою підтримку України. Стармер повідомив, що 95% обладнання, надання якого обіцяли прискорити у липні, зараз перебуває в Україні. Також триває робота Групи семи над тим, аби наша держава отримала 50 млрд євро із доходів від заморожених російських активів.
 
Прем’єр-міністр Великобританії підтвердив підтримку України і єдність між союзниками у цьому питанні.

 

БерлінДжо Байденвійна в Україніросія окупанти

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