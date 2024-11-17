Байден скасовує заборону Києву використовувати зброю США для ударів вглиб рф

Рішення може покращити переговорну позицію України на тлі успіхів росії.

Раніше москва попереджала щодо ескалації в разі послаблення обмежень на використання американської зброї.

Про це пише агенція Reuters, посилаючись на три джерела, обізнані з цим питанням, у суттєвій зміні політики США щодо України.

Адміністрація Джо Байдена зняла обмеження, які блокували Україну від використання наданої США зброї для ударів углиб російської території.

Київ планує здійснити свої перші атаки на велику відстань найближчими днями, додали джерела, не розкриваючи подробиць через міркування оперативної безпеки.

Цей крок США, який був зроблений трохи більше ніж за два місяці до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня, стався після кількох місяців прохань президента України Володимира Зеленського дозволити українським військовим використовувати американську зброю для ураження російських військових цілей. від його кордону.

Ця зміна сталася після розгортання росією сухопутних військ Північної Кореї для доповнення власних сил, що викликало тривогу у Вашингтоні і Києві.