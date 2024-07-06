Байден скорочує відставання від Трампа в коливних штатах, незважаючи на поразку в дебатах

Трамп випереджає Байдена лише на 2% – 47% проти 45%. Розрив є найменшим з жовтня минулого року.

Потенційний кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп випереджає діючого президента-демократа Джо Байдена лише на 2% у штатах, які є ключовими на виборах США.

Про це свідчать результати опитування Bloomberg News/Morning Consult, оприлюднені у суботу, 6 липня.

Опитування провели у семи ключових штатах через чотири дні після перших дебатів за участю Трампа і Байдена. Результати свідчать, що Трамп випереджає Байдена лише на 2% – 47% проти 45%. Розрив є найменшим з жовтня минулого року.

Так, Байден випереджає Трампа в Мічигані та Вісконсині. А в Арізоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні відставання чинного президента в межах статистичної похибки. Найбільше він відстає у Пенсільванії.

Водночас, за даними опитування, лише 39% виборців у цих ключових штатах вважають, що Байден "однозначно або ймовірно" має продовжити президентську кампанію, натомість щодо Трампа таку думку висловили 50% респондентів.

В опитуванні, яке було проведене 1-5 липня, взяли участь 4902 зареєстровані виборці з семи ключових для виборів штатів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав свої дебати з республіканським опонентом Дональдом Трампом "невдалим випадком" і підтвердив, що він є саме тим кандидатом, який переможе Трампа на виборах у листопаді.